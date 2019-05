Uomini e Donne/ Rocco Fredella non torna: vicino anche l’addio di Gemma? (Trono Over)

Si chiude definitivamente un altro capitolo per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La nota dama del trono Over ha salutato anche Rocco Fredella, che ha deciso di andare via. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, il cavaliere, tra le lacrime, ha annunciato il suo ritiro. Eppure molti hanno creduto si trattasse di un momento passeggero e non di un addio definitivo. La conferma è però arrivata attraverso i social, dove Rocco ha dichiarato: “Buon pomeriggio donne e uomini! Volevo dirvi che anche se non sarò più nel programma, la mia pagina, il mio blog e tutte le altre cose ci saranno sempre, compreso io…. Mi mancherete molto! Sarete sempre nel mio cuore, il vostro affetto mi ha fatto del bene. Vi amo e vi amerò sempre, il vostro Rocco.” Fredella dice addio a Uomini e Donne così come lo scorso anno ha detto addio Giorgio Manetti.

ROCCO NON TORNA A UOMINI E DONNE: E GEMMA?

D’altronde, Rocco Fredella ha deciso di motivare il suo addio al trono Over di Uomini e Donne anche dopo l’uscita dallo studio. “Le ultime settimane sono state molto pesanti per me, ho ricevuto tante critiche negative al di fuori del programma. – ha fatto sapere l’ormai ex cavaliere – Mi sento una persona sola ma ancora in grado di amare “finché morte non ci separi”. Ma non sono stato capito, anzi vengo insultato di continuo, pertanto preferisco uscire e cercare fuori una persona da amare”. Rocco va via ma Gemma Galgani rimane in studio e, dopo l’ennesimo capitolo concluso senza lieto fine, che sia sempre più vicino anche l’addio della bionda dama? Una parte del pubblico non disdegnerebbe questa possibilità…

© RIPRODUZIONE RISERVATA