Uomini e Donne/ Rocco Fredella, nuovo amore dopo l’addio: caos sul web! (Trono Over)

Sono trascorsi pochi giorni dal suo addio, voluto, al trono Over di Uomini e Donne, eppure Rocco Fredella torna a far discutere. È di alcune ore fa un post con il quale l’ex fiamma di Gemma Galgani ha trovato già l’amore fuori dallo studio. Rocco ha infatti pubblicato una foto con una donna non nota al pubblico di Uomini e Donne e, a questa, ha accompagnato un lungo messaggio. “Non iniziate a scrivere cose non vere… – premette l’ex cavaliere – Io sono uscito da Uomini e Donne…Ho trovato questa ragazza stupenda… E voglio provare ad osare… A buttarmi tutto alle spalle…” Rocco tiene a chiarire di aver mostrato in studio una parte di sé che avrebbe preferito rimanesse privata: “Ma dopo continue delusioni… Purtroppo, chiedo scusa ancora, sono esploso…” Così conclude “Ora che sono libero da tutto ciò che non mi apparteneva… Voglio provarci”.

ROCCO FREDELLA HA UN NUOVO AMORE: SOSPETTI SUL WEB

A questo punto, Rocco Fredella annuncia di aver trovato l’amore dopo l’addio a Uomini e Donne. “Ve la presento lei è la mia principessa… Che mi ha salvato, da un uomo che era rinchiuso dentro se… Quasi non lo riconoscevo più” e non manca un grazie al programma e alla padrona di casa “Ringrazio MARIA DE FILIPPI per avermi ospitato a casa sua…esperienza stupenda e cmq U&D e servito per farmi trovare l amore. Vero” Eppure, sul web, sono tanti i sospetti su di lui. C’è chi crede che la sua sia stata una finzione e che avesse già una fidanzata mentre era al Trono Over. Tra i commenti infatti si legge: “Sinceramente non so cosa dire , credo che Gianni Sperti aveva ragione quando ha detto che avevi qualcuno fuori.” Critiche che non sembrano però toccare Rocco.

