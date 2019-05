Uomini e Donne/ Rocco Fredella torna e Armando lascia il programma? (Trono Over)

L’ultima registrazione del trono Over di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena e ha portato all’addio di alcuni dei volti principali di quest’edizione. Come già svelato, tra questi c’è anche Rocco Fredella, ex corteggiatore di Gemma Galgani. Tra le lacrime, come svelato dal vicolodellenews, il cavaliere ha dato l’addio a tutti perché stanco di ricevere continue accuse. E gran parte del pubblico del dating show di Maria De Filippi ne gioisce. I comportamenti spesso palesati da Rocco, soprattutto contro la Galgani, hanno fatto storcere il naso a molti che l’hanno poi definito “cafone” o anche “volgare” e “per nulla galante”. Ma Rocco Fredella ha realmente detto addio al programma o il cavaliere potrebbe tornare nel corso della prossima registrazione? Le possibilità che si sia trattato solo di uno sfogo, infatti, ci sono.

ARMANDO LASCIA UOMINI E DONNE?

E se Rocco Fredella è andato via (ma potrebbe tornare), il pubblico di Uomini e Donne chiama a gran voce l’addio di un altro cavaliere del trono Over: Armando Incarnato. Più volte il cavaliere si è reso protagonista di liti e scontri anche molto accesi, sia con donne e con uomini. Cosa che ha portato molti da casa ad indignarsi. Basta leggere alcuni commenti come questo: “Armando dovrebbe cacciarlo dal programma! cafone, gran maleducato!….. MARIA intervieni, questo modo di porsi che ha Armando! è un messaggio negativo al pubblico che guarda da casa”; e ancora “Armando fuori!!! Falso invidioso e di una cattiveria inaudita !!! Dovevano cacciarlo già dà tempo!!!” Che Armando sia il prossimo a lasciare lo studio del trono Over di Uomini e Donne?

