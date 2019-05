Uomini e Donne/ Rocco svela i problemi economici e va via: Gemma dice… (Trono Over)

Le dinamiche del trono over di Uomini e Donne, hanno nuovamente visto Gemma Galgani protagonista, suo malgrado. Inizialmente la dama ha avuto modo di “scontrarsi” ancora una volta con Tina Cipollari, dopo avere ricevuto anche un suo dito dentro l’occhio che l’ha costretta all’intervento del medico dietro le quinte. In quel preciso momento Salvatore, l’attuale corteggiatore di questo periodo, ha colto la palla al balzo cercando di rassicurarla e strapparle anche un bacio ma le cose non si sono concluse come previsto. Successivamente, Rocco Fredella al centro dello studio è scoppiato a piangere, svelando di volere andare via. Ed infatti, dopo un lungo monologo raccontando della sua vita da solo, i problemi economici e la voglia di innamorarsi, ha lasciato il programma. Il suo sarà un addio definitivo oppure Gemma Galgani riuscirà a convincerlo facendolo tornare in studio? Dopo essere stata sollecitata anche da Gianni Sperti, la dama torinese ha comunque confidato di volerne restare fuori.

Uomini e donne, Rocco Fredella lascia e svela: “Problemi economici!”

Rocco Fredella ha lasciato il trono over di Uomini e Donne lasciando tutti di stucco. Il cavaliere al centro dello studio ha raccontato di avere passato una settimana infernale, al telefono con la redazione spesso scoppiando in lacrime. Il cavaliere avrebbe voluto trovare la donna della sua vita ed invece, nonostante gli sforzi non ci è riuscito. Per questo motivo, ha preferito lasciare il programma e tornare a casa sua, nonostante le ospitate e gli eventi gli facessero comodo. Rocco infatti, ha svelato di trovarsi in condizioni economiche un poco critiche, cosa confermata anche da Gemma Galgani che era a conoscenza della situazione. Dopo questa confessione, gli opinionisti l’hanno attaccata. La dama infatti, durante la frequentazione con Fredella, gli avrebbe vietato di fare delle serate. La torinese però, ha respinto le accuse con forza, confidando che lei aveva semplicemente bisogno di sincerità da parte del cavaliere. Nel corso della puntata di ieri, anche Michele Loprieno ha deciso di dire addio al programma, specie dopo il litigio con protagonista Armando: chi sarà il prossimo che lascerà il dating show per tornare alla vita di sempre?

