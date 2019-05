Uomini e Donne/ Scelte in diretta? Parla Raffaella Mennoia (Trono Classico)

Le scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti sono ormai alle porte. I tre tronisti del trono classico di Uomini e Donne sceglieranno la persona con cui cercheranno di costruire una storia lontano dalle telecamere. Diversamente da quanto accaduto finora, la redazione del programma di Maria De Filippi ha deciso che le scelte non saranno registrate, ma andranno in onda in diretta. Ad annunciarlo è Raffaella Mennoia attraverso delle Instagram Stories. “Non c’è stata ancora nessuna scelta e ancora dobbiamo finire le ville. Leggo un sacco di cose inesatte. Le ville non sono ancora giunte al termine. La seconda cosa molto importante voglio dirvela io: le scelte di Uomini e Donne saranno fatte in diretta come i bei vecchi tempi. Quindi no spoiler, ve le vedrete in diretta. I giorni non si sanno“, ha spiegato l’autrice storica del dating show di canale 5.

UOMINI E DONNE: FABRIZIO CONTRO ANGELA NASTI

L’ex corteggiatore Fabrizio Baldassarre, eliminato da Angela Nasti, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, si è scagliato contro la tronista napoletana di Uomini e Donne svelando retroscena inediti della sua avventura nel parterre del trono classico. “Quando in questi giorni la guardo in televisione, per la testa, mi passano mille pensieri. Angela mi aveva davvero conquistato, rapito, avrei voluto vivere fino in fondo questa storia“ – ha spiegato Fabrizio che ha poi ha aggiunto – “La mia rabbia aumenta sempre più perché ogni giorno qualcuno mi riapre quella ferita, in fondo ancora aperta. Non mi fido più di Angela. Il fatto che non abbia motivato quel ‘no’ ha lacerato il mio cuore. […] Le voglio ancora bene e le auguro di trovare serenità con un uomo diverso da me. Ma dubito che troverà mai una persona coerente e, se vogliamo, presa da lei come lo ero io”.

