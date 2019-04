Uomini e Donne/ Simona Bosio lascia il programma: “le persone come me..” (Trono Over)

Dopo la pesante discussione con Barbara De Santi, Simona Bosio, la dama del trono over di Uomini e Donne che aveva intrapreso una frequentazione con Stefano, ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi. Ad annunciare la decisione è stata la stessa dama che, sui social, ha risposto ai commenti di alcuni utenti svelando la propria decisione. “Sono uscita dal programma e hanno anche tagliato l’aggressione intera” – ha fatto sapere Simona aggiungendo – Le persone come me vengono prese di mira perché comunque non sono stata nell’ombra e davo fastidio alle invidiose”. Parole dure quelle di Simona che non ha affatto digerito il modo in cui è stata trattata all’interno della trasmissione. La replica di Barbara De Santi arriverà presto?

UOMINI E DONNE: LA DEDICA DI URSULA BENNARDO A SOSSIO ARUTA

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta. La coppia, nata nello studio del trono over di Uomini e Donne, è sempre più unita e felice. Innamorata e serena accanto al compagno, Ursula si sta godendo la propria gravidanza in attesa di poter stringere tra le braccia il frutto del suo amore con Sossio. Su Instagram, l’ex dama continua a lasciarsi andare a dediche d’amore e a dolci parole nei confronti della donna che, oltre ad essere riuscita a conquistare il suo cuore, gli regalerà anche il dono più bello. “Quando ci abbracci siamo più forti”, scrive Ursula sotto una foto in cui Sossio la abbraccia da dietro mettendo le mani sul pancino che comincia a vedersi e a crescere. Un amore, dunque, quello tra Sossio e Ursula che, nato tra alti e bassi, sta diventando sempre più forte al punto che, dopo la nascita del bambino, potrebbe arrivare anche il matrimonio.





