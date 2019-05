Uomini e Donne/ Simona e la verità su Stefano “Non l’ho più sentito…” (Trono Over)

Simona Bosio del trono over di Uomini e Donne, ha deciso recentemente di andare via dal programma. In studio la dama, è stata accusata da più fronti, di essere d’accordo con Stefano Pastore e di volere lasciare il dating show proprio per questo motivo. La loro frequentazione come tutti gli estimatori ben sapranno, non è finita molto bene e, l’arrivo improvviso di Gemma Galgani, ha reso le cose ancor più difficoltose. Nonostante Stefano avesse affermato di volere interrompere con lei per “mancanza di scintilla”, i due continuavano a sentirsi in privato e questi contatti, hanno fatto illudere la dama che potesse nascere qualcosa. Dopo essersi violentemente scontrata con Barbara De Santi, Simona ha deciso di lasciare la trasmissione e, inaspettatamente, Stefano per rispetto nei suoi confronti, ha deciso di seguirla. Nonostante sembrasse che tra i due potesse veramente nascere qualcosa, la dama ha confermato la fine anche attraverso i social. In queste ore, ha anche rilasciato una intervista al blog di Isa&Chia dove finalmente, ha raccontato tutta la verità.

Uomini e Donne Over: la verità di Simona Bosio, ecco cosa è successo con Stefano Pastore

Simona Bosio racconta al blog quanto all’inizio, la conoscenza con Stefano Pastore fosse perfetta. Poi qualcosa si è rotto tra di loro: “Io sono una persona più istintiva di Stefano e lui più calcolatore, controllato e riservato. Per questo motivo a volte le mie confidenze alla redazione venivano riportate in un modo che lui non approvava, arrabbiandosi con me”. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, svela anche cosa è successo dopo avere abbandonato il programma insieme a Stefano: “Dopo la nostra uscita con Stefano le cose sembravano andare meglio, almeno virtualmente, ma purtroppo c’era sempre nel suo cuore la presenza della ex che non ha mai dimenticato e che giustifica il suo essere sempre controllato. Sicuramente ha provato ad andare avanti ma facendo un passo avanti e tre indietro perché quel fantasma tornava sempre a bussargli nel cuore. Finché non ha preso la sua decisione di andare a Londra per rivederla… (…) Non so come sia andato il loro incontro, perché Stefano non l’ho più sentito”.

