Uomini e Donne/ Sossio e Ursula, novità sulla gravidanza: “È un sogno” (Trono Over)

Continua a gonfie vele la storia d’amore, nata nello studio del trono Over di Uomini e Donne, tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia ha annunciato di essere in dolce attesa e che a breve arriverà una bambina. Una gravidanza inaspettata ma bellissima per Ursula, che racconta alle pagine del Magazine di Uomini e Donne le ultime novità. “Sto affrontando questa gravidanza “da adulta” con un po’ più di ansia, nonostante di carattere non sia affatto ansioso” ha ammesso l’ex dama del trono Over, che sui social condivide con i fan bellissime foto del pancino ormai sempre più evidente. Ammette che questa gravidanza è diversa da quelle precedenti (Ursula ha già tre figli maschi) “forse ero un po’ più incosciente, proprio perché tanto giovane.” racconta. D’altra parte c’è una consapevolezza diversa, visto che “so cosa vuol dire essere madre e non temo nulla”.

SOSSIO E URSULA AL SETTIMO CIELO: LE NOVITÀ SULLA GRAVIDANZA

Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno vivendo una vera e propria favola dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne. Presto saranno genitori di una bambina e la Bennardo ammette: “Dalla mia ultima gravidanza sono passati quasi quindici anni, sicuramente era un mio desiderio diventare nuovamente madre ben prima di incontrare Sossio ma ho sempre creduto che non avrei mai avuto il coraggio, o incontrato l’uomo giusto, per fare un altro figlio e invece per fortuna le cose sono andate in maniera molto diversa.” Oggi Ursula ha 36 anni e ammette che questa bambina che porta in grembo è stata fortemente voluta “tanto che quando ho scoperto di essere incinta non credevo ai miei occhi perché si stava letteralmente realizzando un mio sogno” conclude l’ex dama.

