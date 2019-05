Uomini e Donne/ Stefano e Simona: anche Riccardo parla e dice che… (Trono Over)

Al trono over di Uomini e Donne, in questo periodo l’attenzione è stata spesso catalizzata sulle dinamiche di Stefano Pastore, cavaliere che, dopo avere conosciuto e frequentato Simona Bosio, aveva anche tentato un mezzo approccio (poi negato) con Gemma Galgani. Entrambe le dame, lo hanno accusato di averle illuse, creando spesso dei siparietti in studio di tutto rispetto. Successivamente, anche Barbara De Santi ha avuto modo di puntare il dito contro di lui, accusandolo di essere interessato esclusivamente alle telecamere piuttosto che alla reale ricerca dell’amore. Durante lo scontro tra Stefano e Barbara, anche Simona ha voluto dire la sua, tanto da avere un violento scontro con la De Santi, proseguito – in qualche modo – anche tramite social. Nel corso della scorsa puntata, le cose sembravano essersi concluse ed invece, durante l’ultima registrazione del programma, qualcosa si è inevitabilmente modificato, “costringendo” sia Stefano che Simona ad abbandonare il dating show.

Uomini e Donne Over, Stefano e Simona erano d’accordo?

Tutto è nato da una segnalazione. Gianni Sperti infatti, ha ricevuto un messaggio dove una spettatrice sosteneva di avere visto Stefano con una misteriosa bionda che non fa parte del parterre del trono over di Uomini e Donne. Tra di loro, ci sarebbe stato – oltre che gesti affettuosi – anche un bacio a stampo. Pastore ha smentito l’indiscrezione spiegando che si trattasse solamente di una cara amica. Di contro, hanno inveito Tina Cipollari ma anche Valentina Autiero, Armando Incarnato e Barbara De Santi. Simona invece, ha difeso il cavaliere, raccontando che durante la loro frequentazione, l’uomo le avesse proprio parlato di questa presunta amica. Dopo avere lasciato il programma a seguito dello scontro con Barbara, anche Stefano ha preso la stessa decisione, per rispetto della dama che si è “sacrificata” difendendolo. A questo punto, lo studio ha accusato i due protagonisti di essere d’accordo e di non essersi mai realmente allontanati, fingendo solamente di avere chiuso la loro conoscenza. A conferma della sete di popolarità, è intervenuto anche Riccardo Guarnieri che ha confidato di avere sentito Stefano in camerino, parlare con una donna e gongolarsi per avere ottenuto molto visibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA