Uomini e Donne/ Stefano e Simona erano d’accordo? Le parole dopo l’addio (Trono Over)

Le ultime puntate del trono Over di Uomini e Donne andate in onda hanno creato grossa discussione sul web. Tutto a causa delle numerose liti, talvolta eccessive, viste in studio. A colpire di più quella tra Barbara De Santi e Simona Bosio, durante la quale è quasi scattata una rissa dopo parole molto pesanti. Una scena fortemente criticata dal pubblico a Casa e seguita poi da altri scontri che hanno portato Simona a dire addio al programma, seguita subito da Stefano. Una scena che ha sollevato i sospetti di molti in studio ma anche a casa che ancora oggi sospettano che i due siano in accordo. “Stefano esce perché ha capito che stava venendo a galla la verità” ha dichiarato Gianni Sperti. Ma cosa è accaduto subito dopo l’uscita di scena dei due protagonisti di Uomini e Donne?

SIMONA BOSIO SBOTTA DOPO L’ADDIO A UOMINI E DONNE

Simona Bosio ha deciso di rompere il silenzio anche sui social, svelando le motivazioni che l’hanno portata a lasciare Uomini e Donne. “Sono uscita dal programma e hanno pure tagliato l’aggressione intera” ha svelato, per poi aggiungere “Se rimani ai margini non ti fai male. Le persone come me vengono prese di mira perché non rimangono nell’ombra. Evidentemente, davo fastidio alle invidiose”. Sarebbe anche la risposta a chi crede che tra lei e Stefano ci sia un accordo. E se i due negano, sul web molti sono certi del contrario. “Era chiaro dall’inizio che fossero d’accordo – scrive una telespettatrice – Stefano e Simona falsi dall’inizio, cosa si fa per un po’ di visibilità. E tra poco scopriremo che fuori si sono messi insieme…”.

