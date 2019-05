UOMINI E DONNE/ Teresa Langella in love festeggia sui social e… (Trono Classico)

Tutto finito? Quasi, mentre Uomini e donne si avvia verso il gran finale con tre scelte in canna da sperare proprio negli ultimi giorni di programmazione, sembra proprio che siano ancora gli ex protagonisti a tenere l’hype alle stelle sui social. In particolare, ci pensa ancora la discussa Teresa Langella a tenere alta la bandiera dell’amore (e del gossip). In molti non credono alla coppia che lei e Andrea Dal Corso hanno formato fuori dagli studi di Uomini e donne e sono tanti quelli che pensano che la loro ritrovata unione sia legata proprio all’avvicinarsi del periodo estivo e, soprattutto, alla nuova edizione di Temptation Island. Alcuni li danno per protagonisti certi mentre altri sono convinti che i due si amino davvero e che alla fine l’amore abbia trionfato, reality estivo sui sentimenti permettendo. E se anche i due partecipassero? Per i fedelissimi della coppia non sarebbe di certo sinonimo di mancanza d’amore, anzi.

LA DEDICA D’AMORE DI TERESA LANGELLA

Fatto sta che, a pochi giorni dalla messa in onda delle scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, Teresa Langella continua a professarsi innamorata persa del suo Andrea Dal Corso e sui social ha pensato bene di lanciarsi nell’ennesima dichiarazione d’amore. Con tanto di palloncini a forma di cuore, la napoletana scrive: “Ho intravisto questo palloncino questa sera, l’unico palloncino ad avere questa scritta e non importa se manco ancora qualche giorno ai nostri due mesi insieme, io voglio festeggiarlo così. Adesso. Ti Amo Amore”. I fan hanno apprezzato e adesso aspettano con ansia di capire se i due festeggeranno i loro due mesi d’amore in Sardegna, nel villaggio di Temptation Island, oppure no…

