Uomini e Donne/ Teresa Langella, pioggia di accuse: “Ora basta!” (Trono Classico)

Procede a gonfie vele la storia d’amore nata dopo Uomini e Donne tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. In pochi avrebbero creduto al lieto fine per i due ragazzi, eppure ad oggi la coppia sta vivendo un momento davvero felice e di grande passione. “Insieme a lui ogni cosa mi diverte. – ha ammesso in una recente intervista al magazine di Uomini e Donne l’ex tronista – Sono così felice che è difficile riuscire a esprimerlo. Ridiamo dalla mattina alla sera, lo sto scoprendo sotto tantissimi aspetti caratteriali e sono sempre più fiera della persona che è Andrea, è molto attento alla mia persona e mi ha fatto scoprire nuovi lati di me. E’ amorevole, coccolone”. Parole che confermano il grande amore che lega Teresa e Andrea. Eppure sospetti e critiche continuano ad esserci per la nuova coppia di Uomini e Donne.

PIOGGIA DI CRITICHE PER TERESA LANGELLA

Sui social sono tantissime le accuse per Teresa Langella e Andrea Dal Corso, e non dovute soltanto ai sospetti su un amore al quale non tutti ancora credono come sincero. A scatenare le critiche del web è soprattutto Teresa, colpevole di sponsorizzare continuamente prodotti sul suo profilo Instagram. “Teresa non credi di star esagerando un po’ con queste sponsorizzazioni? Ormai il tuo profilo è un susseguirsi di pubblicità!” scrive un’utente; “Io capisco il guadagno, però adesso stai esagerando Teresa. È ridicolo tutto questo” scrive ancora un’altra ragazza. Dal canto suo, l’ex tronista di Uomini e Donne preferisce non replicare alle critiche e anzi godersi questa bellissima storia d’amore nata con Andrea Dal Corso.

