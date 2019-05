Uomini e Donne/ Valentina: “Molte coppie puntano a Temptation Island!” (Trono Over)

Valentina Autiero è una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne. A distanza di circa un paio di settimane dalla fine del dating show, la dama ha rilasciato una lunga intervista tra le pagine del Magazine del programma. Questo anno, il suo percorso è iniziato con un forte interessamento nei confronti di David, uscito dalla trasmissione in compagnia di un’altra dama. Successivamente Valentina è uscita anche con Fabio e Massimiliano, ma con entrambi ha deciso di sospendere la conoscenza. L’intervista si apre proprio precisando questo aspetto: “Con Massimiliano ci ho chiacchierato e non ho provato per lui nessuna attrazione da nessun punto di vista, è un uomo che non bacerei mai”. Con Fabio è andata diversamente. “Mi ha incuriosito fin da subito: era brillante, simpatico, aveva la battuta pronta ed è stato l’unico ad organizzare il primo appuntamento per me. Con il tempo ho capito che il suo modo di fare spavaldo, che tanto mi aveva colpito, non rispecchiava la realtà”.

Valentina Autiero, Uomini e Donne Over: “Molte coppie fingono!”

Valentina Autiero durante la sua intervista con il Magazine di Uomini e Donne, si è aperta al dialogo raccontando cosa pensa delle coppie nate durante il programma, comprese quelle che hanno lasciato lo studio insieme. “Non penso siano del tutto sinceri e secondo me puntano a Temptation Island”. Dubbi anche su Noel e Alessandro e Roberto e Maria Antonietta: “Sono convinta che quest’anno alcune coppie abbiano giocato sulla loro frequentazione, fingendo alti e bassi, perché attratti dall’idea di partecipare a Temptation Island. Hanno cercato di imitare il percorso di Sossio e Ursula, di Ida e Riccardo”. La dama durante il suo percorso al trono over, spesso è stata criticata per il carattere aggressivo. Durante la frequentazione con David invece, ha mostrato anche lati dolci e romantici, ed il pubblico ha apprezzato: “Sono molto più apprezzata dalle persone che mi fermano per strada e questo mi fa molto piacere anche perché sono “braccata” da donne di una certa età e da bambini”. La popolarità in ultimo, pare non avere cambiato la sua vita: “La mia vita è sempre la stessa: solita cerchia di amici e tanto lavoro per levarmi ogni sfizio. Sono una donna molto viziata da me stessa e indipendente”.

