Uomini e Donne/ Valeria Bigella e Mattia Marciano stanno insieme? (Trono Classico)

Valeria Bigella e Mattia Marciano si frequentano? I due ex volti dei programmi di Maria De Filippi, si sono incontrati a Napoli e gli estimatori di entrambi, stanno già incominciando a fantasticare su di loro. Entrambi sono stati lanciati da Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatori anche se il bel campano, per un periodo ha perfino trovato l’amore dopo essersi seduto sull’ambita poltrona rossa intraprendendo il il percorso da tronista del trono classico. Lei invece, dopo essere stata un passata scelta di alcuni anni addietro, era tornata in pista nel corso di Temptation Island, partecipando al fianco dell’ex fidanzato Alessio Bruno. Le valide talpe del VicoloDelleNews, hanno beccato i due insieme all’interno di una famosa pizzeria napoletana. Dal racconto inoltre, pare che possa esserci addirittura qualcosa di più di una semplice amicizia disinteressata: che sia nato l’amore? A quanto pare i due, sono stati beccati mentre si scambiavano un romantico bacio. Secondo il racconto che compare sul portale di gossip, pare proprio che Valeria e Mattia si siano scambiati un bacio, facendo già impazzire i fan.

Uomini e Donne Trono classico: Valeria Bigella e Mattia Marciano stanno insieme?

A quanto pare, Valeria Bigella e Mattia Marciano non si trovavano da soli ma erano in compagnia di alcuni amici. Tra di loro c’è una affettuosa amicizia oppure sta per nascere qualcosa di più? L’ex tronista di Uomini e Donne proprio di recente, ha raccontato del “ritorno di fiamma” con Angela Nasti, avvenuto poco prima che la ragazza accettasse di prendere parte al trono classico nel ruolo di tronista. Tornando alla “nuova” coppia, il gossip sta impazzando e gli internauti stanno cercando – proprio in queste ore – di scoprirne di più. Entrambi single (lei si è lasciata da poco con Davide Petrucci), potrebbero avere deciso di ricominciare, mettendo in piedi una storia che già, visti i presupposti, potrebbe creare anche un interesse mediatico niente male. Se la loro uscita in quel di Napoli fosse stato un semplice incontro di amicizia, sarebbe stato più che normale per loro, condividere la loro serata sulle Instagram Stories ed invece, sotto quel punto di vista tutto tace…

