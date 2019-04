Valentina Dallari foto hot su Instagram/ L’anoressia solo un brutto ricordo?

Valentina Dallari ha pubblicato una insolita foto hot su Instagram che ha lasciato tutti senza parole. In questa la vediamo posare, probabilmente di fronte a uno specchio, in bikini. Ciò che fa sorridere però è vederla stare meglio, con un fisico asciutto ma in forma e non sottopeso. Non tutti ricorderanno la storia di questa splendida ragazza che dopo l’avventura a Uomini e Donne era caduta in un vortice fatta di sofferenza e anoressia. In un servizio de Le Iene Show avevamo visto raccontare da lei stessa la tragica storia che l’aveva portata a scendere pericolosamente sottopeso fino al ricovero in una clinica di riabilitazione. L’obiettivo ora sembra finalmente raggiunto e la speranza è che l’anoressia possa rimanere un brutto ricordo dal quale finalmente la ragazza si è svegliata. La foto ci fa ben sperare e la sensazione è che le cose vadano decisamente meglio rispetto anche a solo un anno fa.

Valentina Dallari foto hot su Instagram: una ragazza fortissima

Oggi possiamo dire col sorriso sulle labbra che Valentina Dallari è davvero una ragazza fortissima. Pare infatti che l’incubo anoressia per lei possa considerarsi definitivamente superato. È stata lei stessa poi a raccontare le sue emozioni: “La strada è ancora lunga, non è ancora facile abituarsi dopo tanti anni di vita con questa malattia. Per la prima volta sono veramente orgogliosa della strada da me percorsa, del mio impegno e dei professionisti che mi hanno curato. Quest’anno niente tisane, solo tortellini”. La ragazza rappresenta un vero e proprio esempio per tutte quelle giovani che si trovano dover affrontare questa malattia senza riuscire nemmeno a confidarsi con i propri cari. La sua voglia di mettersi la faccia ha dimostrato come rimanga sempre necessario chiedere una mano quando se ne ha più bisogno.

La foto su Instagram

