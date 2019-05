Valentina Fradegrada a Pomeriggio 5/ Le foto del bikini al rovescio infiammano il web

La bellissima Valentina Fradegrada è una delle ospiti di Barbara d’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Forme sinuose, grande bellezza e un particolare modo di indossare il costume da bagno l’hanno resa ben nota su Instagram dove, ad oggi, conta oltre 1 milione e mezzo di follower. Nata il 2 settembre del 1991 a Bergamo, Valentina è una giovane influencer diventata famosa come promotrice dei costumi Upsidedown Bikini, ovvero il bikini al rovescio. Prima di diventare una nota influencer, la Fradegrada ha studiato danza classica per 12 anni prima di dedicarsi alle arti marziali. Valentina è infatti 5 volte campionessa italiana di wushu kong fu. La modella è la prima in Italia ad aver aperto un blog di moda nel 2009, Coopstyle, che le ha portato negli anni molte soddisfazioni.

Valentina Fradegrada a Pomeriggio 5: critiche dalla Groppelli

Oggi Valentina Fradegrada mostra tutta la sua bellezza nello studio di Pomeriggio 5 dove, però, non si becca soltanto complimenti. La modella e influencer, che è stata anche sulla copertina di Playboy Messico, si becca le critiche di Patrizia Groppelli. “Non è che sei molto simpatica – ammette – te la tiri moltissimo. È più simpatica nonna Licia…” Lei però prende le critiche col sorriso e guarda felice il filmato mandato in onda dalla d’Urso, che mostra al pubblico alcuni scatti bollenti che la vedono pòroprio sfoggiare il suo Upsidedown Bikini. Valentina è stata anche al centro del gossip qualche tempo fa per la sua storia d’amore col noto cantante Fred De Palma.

