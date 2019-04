Valentina Vernia/ Canta, balla e si esibisce con John Travolta? (Amici 2019)

La puntata del serale di Amici ha mostrato alcune esibizioni di Valentina Vernia veramente interessanti, come si è facilmente capito anche dai commenti dei professori. Nel complesso la ragazza ha dimostrato il suo profondo talento e ha conquistato il pubblico. Stash considera ogni volta le sue performance una vera bomba, tuttavia il cantante ed ex allievo del programma ha sottolineato come proprio questa sua sicurezza, fondata appunto sulle doti di cui è dotata, la portino troppo spesso a sottovalutare l’altro concorrente, rischiando in questo modo di uscire. Gli altri artisti hanno giudicato Valentina come una grande e talentuosa ballerina che riesce ad emozionare, tuttavia anche questi hanno chiarito che è bene continuare a volare bassi. Qualcuno è stato più severo, come Britti, che ha parlato di monotonia nel canto. La critica mossagli riguarda pure la volontà di essere poco propensa al lavoro degli altri, come più volte ribadito da Zerbi.

Valentina Vernia, squadra blu Amici: talento incredibile e…

Valentina Vernia ha un talento incredibile, sarebbe innegabile non ammirare le sue doti nella danza e la sua presenza sul palco di Amici. Tuttavia è pur vero che la carriera professionale da questo punto di vista può spiccare il volo solo se accompagnata da una buona dose di auto-analisi e soprattutto dalla capacità di adattarsi alle situazioni. Come è stato detto nell’ultima puntata di Amici, peccare di presunzione può essere deleterio, soprattutto per giovani che stanno costruendo il loro percorso e quindi non solo devono essere spugne pronte ad imparare tutto ma anche a mettersi in gioco. Valentina ha tutte le carte in regola per poter fare bene e poter andare avanti, la sua chiusura però talvolta può risultare fastidiosa e il polemizzare ogni commento non porta da nessuna parte. Questo potrebbe portarla presto fuori dal programma, come anticipato dalla professoressa Celentano. Nel video è possibile chiaramente vedere come Valentina sia sempre pronta a trincerarsi quando le vengono mosse delle critiche, questo purtroppo non la condurrà da nessuna parte…

Sintonia con il pubblico

Valentina Vernia sul palco di Amici è in sintonia con il pubblico, piace e fa ballare, è incredibile. Tuttavia resta legata al suo genere e dietro questo si cela. Nella prossima puntata vedremo certamente la sua voglia di mettersi in gioco, avendo avuto delle pesanti critiche ed essendosi resa conto che questo percorso, nonostante la sua bravura, rischia di concludersi diversamente da quanto preventivato se non decide di attuare un’altra strategia. In settimana il pubblico l’ha apprezzata non solo come ballerina ma anche come cantante visto che, al fianco di Vincenzo di Primo, in questi giorni ha preso il microfono e si è dato alla pazza gioia rilassandosi e cantando. Che sia questo il segnale di distensione che tutti aspettavano? Clicca qui per vedere il video del momento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA