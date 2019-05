Valentina Vernia riammessa?/ Nuovo scontro con Mameli: “mi rode il c*lo!”(Amici 2019)

Il responso dei professori di Amici 2019 è arrivato: Valentina Vernia ha un’altra possibilità. Così, nella sesta puntata del serale, la ballerina della squadra Blu avrà modo di giocarsi un’ultima chance per rientrare in gioco. Il sì dei professori alla proposta di Loredana Berté le dà, infatti, la possibilità di sfidare nuovamente Mameli e di essere stavolta giudicata dal televoto. Non finisce però qui, in quanto l’ultima parola rimane comunque affidata alla commissione interna. Qualora Valentina al televoto vincesse contro Mameli, starà ai professori decidere se confermare il volere del pubblico oppure non accettarlo e rimanere della decisione presa sabato scorso. In ogni caso, si tratta di una situazione destinata a sollevare molte polemiche, in studio e sul web, in qualsiasi dei due casi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

VALENTINA VERNIA TORNA IN GARA AD AMICI 2019?

Valentina Vernia è stata riammessa ad Amici 2019 con tanto di felpa verde e un possibile scontro con Mameli. Questa è la situazione a poche ore dal nuovo serale del talent show di Maria de Filippi che torna in onda questa sera regalando al pubblico polemiche, liti e nuovi scontri e tutti firmati da Loredana Bertè. La cantante e unico giudice di questa edizione, ha pensato bene che i professori dovessero finire alla graticola per via di quello che hanno fatto sabato scorso preferendo il cantante dei bianchi alla bomba sexy e ballerina dei blu. Lo scempio, almeno secondo Loredana Bertè, non ha fatto altro che confermare il fatto che i professori non valorizzano il talento, anzi, e per questo ha deciso di riportare la ballerina nella scuola per uno scontro con Mameli in cui sarà il pubblico a decidere. La loro sfida aprirà il serale di Amici 2019 se la redazione accetterà ma questo ha creato scompiglio nelle due casette tra i ragazzi e, in particolare, con Mameli da una parte pronto a dirsi contrario sul ritorno di Valentina e quest’ultima (e i blu) pronti a sfidare il cantante.

LA REAZIONE ALLE PAROLE DI MAMELI

A sostenere Mameli ci ha pensato Giordana Angi e questo non ha fatto altro che infuriare Valentina Vernia convinta che questa può essere l’occasione della vita e lei non poteva far altro che prenderla al volo. Il cantante di Amici 2019 è convinto che non sia giusto in confronto agli altri già eliminati e per questo la ballerina è andata su tutte le furie: “Siete degli sron*i perché se si fossero trovati al mio posto avrebbero accettato. Chiunque l’avrebbe fatto. […] Inutile che poi vanno a dire di Ludovica, Jefeo e Mowgly, quando di questi ultimi due non gli fregava un caz*o. Che cosa vi mettete a dire? […] Perché se vai a guardare l’esibizione io sfido chiunque e non perché mi sento più forte di Mameli. Anche perché le sue canzoni sono le mie preferite. Così però mi sento presa per il c***o. Io voglio andare in Finale, punto e uscire contro di lui mi rode proprio il c**o.valentina Ho spaccato il c***o”. Valentina è convinta che dopo la sua esibizioni non dovesse essere eliminata ed è per questo che è tornata nella scuola, con la speranza che il pubblico possa cambiare le carte in tavola, ma davvero la redazione permetterà questa novità alla luce del regolamento e di quello che è successo nelle scorse settimane? Clicca qui per vedere lo sfogo di Valentina.

IL LUNGO SFOGO DI TIMOR STEFFENS

Ad accogliere Valentina Vernia come si deve sono stati i ragazzi dei blu che sono stati felici di rivedere la ballerina di Amici 2019. Al loro fianco si sono schierati anche i ballerini professionisti che proprio sabato scorso avevano accolto in lacrime l’eliminazione di Valentina contro Mameli per il volere dei professori. A prendere le parti della bella ricciolina, infine, ci ha pensato anche Timor Steffens che ha scaricato i suoi colleghi per quella che è stata la sua pupilla e che lui stesso ha voluto nella scuola con una selezione diretta. Con un lungo post social Timor ha preso le distanze dai suoi colleghi sottolineando che non sono tutti uguali e che lui ha sempre valorizzato il talento: “Non succede spesso o, ancora meglio, è forse una delle prime volte che sono pienamente d’accordo con Loredana sul fatto che Valentina abbia più talento di Mameli! Ero molto turbato dal fatto che fosse stata eliminata, incredulo davanti a quello che era successo! Ero in completo disaccordo, ma dovevo accettare il risultato, dato che non ero l’unico a votare […] Detto ciò, sono un po’ ferito da quello che Loredana ha detto di noi professori perché non siamo tutti uguali nel modo in cui giudichiamo o votiamo. Non abbiamo tutti la stessa visione. Quindi è un errore pubblicare una dichiarazione generalizzata come questa! Io sono sempre stato onesto e diretto quando si tratta di giudicare il talento ad Amici”. Le cose cambieranno questa sera?



