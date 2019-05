Valentina Vignali, battuta su Mila Suarez/ Video Grande Fratello “Forse vuole s…”

Un’altra bufera contro Valentina Vignali, senza freni al Grande Fratello. La cestista, protagonista di diversi scontri all’interno della Casa più spiata d’Italia, non le manda a dire. Dopo essersi beccata una bella diffida dall’ex fidanzato per alcune frasi pronunciate contro di lui, è tornata ad attaccare Mila Suarez. Non è una sorpresa, considerando che tra le due non scorre buon sangue. E Valentina Vignali non perde occasione per confermarlo. La modella marocchina dal canto suo incassa i colpi, ma stavolta fanno discutere alcune parole che la cestista ha usato per descriverla. Valentina ha detto la sua sul rapporto che Michael Terlizzi sta instaurando con la coinquilina. Nei giorni scorsi infatti il figlio di Franco e Mila hanno discusso del loro rapporto, delle preferenze di lui e del loro percorso al Grande Fratello. Ed è su una battuta di Valentina Vignali che si è scatenata la bufera.

VALENTINA VIGNALI, BATTUTA VOLGARE SU MILA SUAREZ

«Ma non c’è nessuna che ti piace qui dentro? Il suo modo di pensare, di comportarsi. Non so, qualcosa». Questa la domanda curiosa di Mila Suarez. L’ex fidanzata di Alex Belli nutre delle speranze? Ma Michael Terlizzi le ha rifilato un due di picche. «Senza togliere nulla a nessuno, non mi piace nessuno qui dentro. Nessuna ragazza rappresenta quello che cerco. Io sono un po’ difficile». Allora Valentina Vignali è intervenuta sparando a zero contro Mila Suarez. Confidandosi con Michael si è lasciata andare ad una battuta volgare: «Le devi dire: “Mila, è un invito volontario? Vuoi suc…? Fai pure non è che devi chiedermelo”». Inevitabilmente queste parole hanno fatto il giro del web, e non tutti le hanno prese bene. «Ma sa che ci sono le telecamere che la riprendono?», si chiedono molti utenti. Un altro ha aggiunto: «Troppo volgare questa Valentina, non può parlare così di una donna». Ed è subito bufera.

La Vignali è cafona, volgare e falsa come le sue foto di Instagram.#GF16 pic.twitter.com/HsaExR0TlS — Ad un passo dalle stelle 😤🤷🏻‍♀️ (@ismeluanaa) May 8, 2019





