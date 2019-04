Valentina Vignali/ Ha baciato Daniele Dal Moro? Tensioni con Martina Nasoni (GF 16)

Valentina Vignali rischia grosso al Grande Fratello 2019, dato che continua ad essere una delle concorrenti più contestate di quest’edizione. La sua unica fortuna è per ora non ritrovarsi in nomination assieme agli altri sei concorrenti. Un evento che è riuscita ad evitare per via del rapporto stretto che ha legato più o meno con tutti gli altri gieffini. Tranne che con Martina Nasoni, che continua a non vedere di buon occhio per via della sua love story con Daniele Dal Moro. Secondo la cestista infatti i due ragazzi sono troppo diversi ed era pronta a giurare, appena qualche giorno fa, che fosse tutto finito fra loro. Niente di nuovo per gli spettatori: secondo Valentina, la ragazza dal cuore di latta è troppo piccola per capire molte cose, prime fra tutte le dinamiche amorose. Peccato che la diretta interessata sia ormai stufa di queste sue continue battutine ed abbia deciso di mettere i puntini sulle i. Nella giornata di sabato, Martina ha scelto infatti di chiamarla in camerata per esternarle il proprio fastidio. La Vignali di contro ha parlato di una battuta scherzosa e le ha chiesto di informarla nell’immediato di eventuali problemi riguardo al suo modo di fare. Clicca qui per guardare il video di Valentina Vignali e Martina Nasoni.

Valentina Vignali: il pubblico del Grande Fratello la vuole fuori

Il pubblico del Grande Fratello 2019 richiede ancora l’espulsione di Valentina Vignali ed attende solo il momento in cui la produzione deciderà di prendere posizione. La ragazza infatti si è fatta notare in modo negativo per via dei suoi attacchi ad Alberico Lemme, per via di quelle battute al di fuori dei confini del rispetto. In questi giorni però gli spettatori sono più interessati ad un altro evento che riguarda la Vignali, ovvero la possibilità che abbia baciato Daniele Dal Moro. Nascosti da un cuscino ma non dai microfoni, i due ragazzi si sarebbero sbilanciati più del previsto. Sono almeno due gli indizi valutati come prova dai chi commenta sui social: il rossetto sbavato sulla bocca di Valentina, subito dopo l’incontro sotto cuscino, ed il pianto in giardino alcune ore dopo. Senza considerare che Daniele non ha fatto troppo mistero dei suoi pensieri. Ad un’ora, sprecata, trascorsa con Martina Nasoni, preferisce un’ora di tempo con la cestista.

Per i bookie sarà la vincitrice del Gf 16

Valentina Vignali potrebbe diventare con facilità una delle vincitrici del Grande Fratello 2019, ma prima deve riuscire a scrollarsi di dosso polemiche e critiche. Secondo Goldbet infatti continua ad avere una posizione di vantaggio con quota 5.50 ed un pari merito con Serena Rutelli, mentre secondo Eurobet l’ultima settimana avrebbe giocato a sfavore della ragazza. Secondo la casa di scommesse, Valentina è uscita dalla rosa delle papabili dalla vittoria, dopo un’iniziale media di 4.50 ed un crollo recente verso quota 8.00. Anche se si tratta solo di ipotesi, rispecchiano quasi del tutto gli umori del pubblico italiano, che dopo aver apprezzato la schiettezza della cestista, l’ha bollata come una ragazza incline al bullismo e troppo aggressiva.



