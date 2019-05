Valentina Vignali insulta Mila:”qualcuno le dà un po’ di pisello?”/ Critica Lemme poi imita…

Valentina Vignali come Alberico Lemme? Il pubblico del Grande Fratello 16 è sul piede di guerra per una frase, “qualcuno le dà un po’ di pisello?”, che la cestista avrebbe pronunciato rivolgendosi a Mila Suarez. La dichiarazione, si legge su IlGiornale.it, sarebbe avvenuta nel bel mezzo di una cena concitata, proprio mentre l’influencer marocchina, stanca delle continue polemiche con altri inquilini di Cinecittà, si sarebbe alzata da tavola di scatto, gettando con noncuranza il piatto e il bicchiere nel lavello. Solo a questo punto, tra la curiosità dei presenti per quanto accaduto, la Vignali si sarebbe rivolta agli altri concorrenti chiedendo “Ma perché queste cose? Ma qualcuno le dà un po’ di pisello per favore?”; una frase che però sono in molti oggi a contestarle, poiché proprio qualche settimana fa, quando Alberico Lemme ha definito Ambra come “La principessa del pisello”, è stata Valentina Vignali a prendere le difese della concorrente offesa.

Provvedimenti in arrivo da parte del Grande Fratello 16 contro Valentina Vignali?

Quando Valentina Vignali, venerdì scorso, si è riferita a Mila Suarez con la frase “qualcuno le dà un po’ di pisello?”, probabilmente non si è resa conto che da lì a breve si sarebbe scatenato un vero e proprio polverone. Sono in molti, infatti, ad accusarla di incoerenza, dal momento che è stata proprio lei, qualche settimana fa, a scagliarsi contro Alberico Lemme, minacciandolo di dare un seguito alla faccenda fuori dalla casa del Grande Fratello 16. Ci saranno delle conseguenze nella puntata di questa sera? Barbara D’Urso, nelle precedenti puntate, ha già ammonito i concorrenti, annunciando che non avrebbe tollerato frasi di omofobe o prese in giro mirate ad offendere gli altri. Tuttavia, nel caso di Alberico Lemme la conduttrice ha ridimensionato il tutto definendo la dichiarazione come “scherzosa che ricorda la fiaba”: sarà così anche per Valentina Vignali?

Sabrina, l’amica di Mila Suarez: “Agirò per vie legali”

Secondo Sabrina, l’amica di Mila Suarez più volte ospite nei salotti di Barbara D’Urso, le affermazioni di Valentina Vignali sarebbero ben più gravidi quelle formulate da Alberico Lemme. Proprio per questo ha deciso di prendere le difese della Suarez, minacciando di prendere dei provvedimenti nei confronti di coloro che non rispetteranno le regole del vivere civile. Mila Suarez, intanto, si è scusata per l’accaduto e, confidandosi con Serena Rutelli, ha spiegato i motivi per i quali ha abbandonato i commensali in maniera così brusca: “Non ce la facevo, voglio uscire – ha detto la showgirl marocchina – allora ho appoggiato (il piatto, ndr), ma si vede che il bicchiere è scivolato, ma è una coincidenza. E non sono più tornata (a tavola, ndr) perché quando loro sono venuti fuori io sono andata lontano. Perché volevo questa cosa qua (restare da sola, ndr)”.



