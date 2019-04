Valentina Vignali “Ivana leccava l’orecchio a Gianmarco”/ Video, scoop al GF 16

Nella nuova diretta del Grande Fratello 16 si è a lungo parlato del presunto flirt tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini. Entrambi hanno smentito qualsiasi implicazione sentimentale, dichiarando di essere amici. Ivana, poi, ha dovuto abbandonare la Casa in quanto eliminata dal televoto ma, prima, ha rivisto il suo fidanzato, che non ha avuto alcun dubbio su lei e i suoi sentimenti. Peccato che, una volta uscita, di Ivana si è continuato a parlare e proprio in relazione al rapporto con Gianmarco Onestini. È stata Valentina Vignali, questa mattina, a lanciare lo scoop che farebbe cadere del tutto la versione data da Ivana Icardi e Gianmarco Onestini in diretta al Grande Fratello. Commentando quanto accaduto, la Vignali svela che tra i due c’è stato molto più di quanto detto. (Clicca qui per il video)

La testimonianza di Valentina Vignali su Ivana e Gianmarco

“Io con Gianmarco ho dormito e mi ha detto delle cose. – racconta Valentina Vignali al Grande Fratello, per poi aggiungere – Ivana non doveva fare la vittima davanti a tutti così. A me non piacciono queste cose false. Se mi venisse chiesto pubblicamente di dire quello che so, io lo direi.” Così aggiunge: “Gianmarco è squisito. L’altra sera lei si è buttata addosso e ha cominciato a leccargli l’orecchio. Ma che fai?” Una rivelazione importante, che cambierebbe le carte in tavola in merito al loro rapporto. D’altronde, in molti hanno notato la forte attrazione fisica tra i due, cosa smentita anche con un po’ di fastidio sia da Gianmarco che da Ivana nella Casa. Di certo le parole della Vignali sono destinate a sollevare un polverone…

© RIPRODUZIONE RISERVATA