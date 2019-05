VALENTINA VIGNALI/ “Mio padre non mi ha mai abbracciata” (Grande Fratello 16)

Valentina Vignali tra il feeling con Daniele Dal Moro e le rivelazioni sul suo passato. La cestista è tra le protagoniste di questo Grande Fratello 16. Un triangolo amoroso che comprende anche Martina Nasoni e che ha fatto emergere il lato più debole della riminese, accusata anche da Francesca De Andrè e Guendalina Canessa di mettersi in mezzo. Ed ecco la sua precisazione: «Con Daniele non c’è alcuna malizia: io cerco più le figure maschili di quelle femminili perché mio padre non mi ha mai abbracciata, non mi è mai stato vicino e con lui non ho un buon rapporto». La Vignali motiva così, dunque, la sua vicinanza a Dal Moro, spiegando che questo rapporto speciale è spiegabile con questa mancanza genitoriale…

Il feeling con Daniele Dal Moro

Valentina Vignali non ci sta a passare per “quella che si mette in mezzo”, la terza incomoda tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Eppure, a detta di molti, il loro è il primo vero triangolo del Grande fratello 16. In ogni edizione che si rispetti ce n’è almeno uno, per la gioia di quanti amano gli intrighi amorosi e le storie tormentate. Tra lei e Daniele, per ora, c’è solo un forte feeling. L’unione con Martina è decisamente più forte, e forse la Vignali ne soffre. La ternana, però, continua a negare: “È vero che quando si è chiuso in stanza con Martina lo cercavo”, spiega a Francesca De André, “ma avrei fatto lo stesso con Ambra, erano ore che non lo vedevo”. Poi accenna al suo fidanzato: “Io c’ho una persona fuori. Ho molti amici maschi, sono una coccolona, una compagnona. Con Daniele non c’è alcuna malizia. Mi dispiace che si possa pensare, ma io sono sempre così con i miei amici”.

Valentina Vignali e la gaffe sulla malattia

Valentina Vignali ha usato parole forti per difendere la sua posizione: “Farei altre 10 operazioni di cancro, ma non sopporterei un altro tradimento”. La gaffe è arrivata mentre si parlava di Daniele Dal Moro, il gieffino che lei e Martina si “contendono”. Lei che l’ha vissuto, afferma che non esiste niente di peggio: “La cosa che mi ha fatto più stare male nella mia vita è quando una donna si è messa in mezzo, figurati se lo faccio io a un’altra persona, al mio ragazzo e a una ragazza che non mi ha fatto niente. Me ne vado via”. Valentina continua a difendersi, ma Francesca non è del tutto persuasa: “Solo una donna può riconoscere una donna interessata a un ragazzo. Anche con Gennaro sono amici, ma hanno un rapporto completamente diverso”.

Vignali-Daniele Dal Moro-Martina Nasoni: la versione di Cristian Imparato

Il triangolo (o presunto tale) Valentina Vignali-Daniele Dal Moro-Martina Nasoni catalizza l’attenzione di tutti, al Grande fratello 16. Anche Cristian Imparato si intromette, dando una propria visione della cosa: “Conoscendo leggermente Vale, vedo che lo fa perché… sì, lo reputa un bel ragazzo, ma lei è fatta così. Poi dice che si trova meglio con i ragazzi…”. Imparato l’ha vista piangere per il fidanzato Lorenzo, di cui sentirebbe la mancanza. Ancora Francesca De André: “Sono donna, Cri. È troppo spinta la cosa, deve sempre decidere lei per lui”. E la decisione più importante riguarda proprio Martina: “Lascialo stare. Vedo troppo interesse personale nella cosa, io. Poi magari mi sbaglio…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA