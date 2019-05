Valentina Vignali/ Provvedimento in arrivo? Dagli insulti a Mila a Laudoni (GF 16)

Provvedimenti in arrivo per Valentina Vignali?

La bufera del Grande Fratello 2019 non si placa per Valentina Vignali, sempre più al centro delle polemiche e dei guai. Dopo aver scoperto che l’ex fidanzato ha deciso di querelarla per via di alcune sue parole, la cestista è crollata in un pianto senza fine ed ha cercato conforto in confessionale. Secondo il suo racconto, Stefano Laudoni avrebbe fatto uso di droghe ed avrebbe avuto rapporti con delle transgender, ma la reazione del diretto interessato è stata immediata: nuova querela per Valentina. Superato lo sconforto, visto che la produzione l’ha informata del fatto, la ragazza è ritornata ad occuparsi dei due argomenti più caldi della Casa: la rottura fra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni e le invettive contro Mila Suarez. Nel primo caso si tratta di cose già viste: il concorrente veronese le ha chiesto un consiglio su come gestire il rapporto ormai troppo complicato con Martina. Una richiesta che secondo la Vignali nasconderebbe una totale mancanza di interesse nei confronti della ragazza. Forse ci ha visto giusto: ottenuto il bonus della cena al B&B per aver vinto la prova settimanale, Dal Moro ha preferito invitare lei invece della Nasoni. Clicca qui per il video del nervosismo nella casa.

Valentina Vignali: il pubblico vuole l’espulsione

Il pubblico continua a richiedere l’espulsione di Valentina Vignali, anche se all’inizio del Grande Fratello 2019 sembrava fra le favorite. Merito del suo trascorso a Uomini e Donne, annullato da diverse sue esternazioni e soprattutto dal patto silenzioso con Francesca De Andrè per vendicarsi di Mila Suarez. Non solo le due ragazze, al fianco di Guendalina Canessa, non fanno altro che prendere in giro la modella in ogni momento della giornata. Valentina sarebbe sul punto di scoppiare e per questo ha chiesto a Martina Nasoni e Gaetano Arena di frenare Francesca in caso di altre liti contro la Suarez, sicura di non essere la persona adatta per intervenire. Di sicuro la Vignali sta cercando di evitare il più possibile di finire con le sue mani in situazioni complesse, non sapendo che nel frattempo sui social le sentenze contro di lei sono piuttosto accese. Barbara d’Urso per ora ha preferito non prendere alcun provvedimento in merito: continuerà con questa strategia oppure sceglierà di riprendere la ragazza?

Non riesce a riscuotere successo

Valentina Vignali non riscuote successo al Grande Fratello 2019, nemmeno all’interno della Casa. Durante il gioco dei giudizi, la ragazza infatti ha ricevuto aspre critiche: Francesca De Andrè crede che non sia come si racconta e che mostri un’immagine di se stessa lontana dalla realtà. Una presa di posizione molto strana, visto che la Vignali e la figlia di Cristiano hanno legato molto nelle ultime settimane. Forse c’entra qualcosa la lite vissuta dalla De Andrè con Gennaro Lillio, provocata in qualche modo proprio dalla cestista? Uno dei problemi principali che il napoletano vede in lei è legato al suo vizio di parlare troppo e spesso di stravolgere delle parole che le vengono riferite. Questa sera Valentina non si troverà in nomination e quindi potrà schivare una sicura uscita, ma fino a quando? Nel frattempo la serata con Daniele Dal Moro nel B&B non sembra essere andata per il verso giusto: per la maggior parte del tempo la Vignali si è mangiata le unghie in modo piuttosto nervoso.



