Valentina Vignali sarà squalificata?/ Le minacce choc a Lemme (Grande Fratello 2019)

Valentina Vignali rischia la squalifica dal Grande Fratello 16? Questa la domanda che tutti i fan del reality si stanno ponendo in questi giorni, a fronte di diversi litigi con Alberico Lemme. Il farmacista è riuscito ad entrare in scontro con la cestista in ben due occasioni e nessuna di queste riguardava la concorrente in modo diretto. Da un lato le frasi sulla morte dei figli e l’impossibilità di provare dolore da parte di Lemme, dall’altra la frase discutibile che il concorrente ha riservato a Ambra Lombardo, riuscendo a farla piangere. Ed è proprio per questo che la Vignali è passata all’attacco, scegliendo di raggiungere il farmacista nell’immediato e manifestargli tutta la propria rabbia. “Ti aspetto fuori” ha detto fra i tanti insulti la ragazza ad un sorridente Lemme, che oltre ad aver iniziato a parlare da solo e con le telecamere, non evita in alcun modo di toccare i nervi scoperti del mal capitato di turno. Quella frase però non lascia spazio a dubbi: minacce di questo tipo in passato non sono state tollerate dalla produzione, che ha preferito procedere con vari tipi di punizione. L’ultima scena risale all’anno scorso, quando un’Aida Nizar si è ritrovata spalle al muro di fronte ad un furioso Baye Dame. Quale sarà il destino della Vignali?

Clicca qui per il video del confronto con Martina

Valentina Vignali sarà squalificata? le polemiche non finiscono al Grande Fratello 16

Le polemiche non finiscono al Grande Fratello 2019, dove nelle ultime ore sono stati tanti gli scontri che hanno portato diversi concorrenti ai ferri corti. Fra questi Valentina Vignali, nota per il suo carattere fumantino e sempre pronta a difendere i più deboli di fronte alle ingiurie dei maligni. Quando è accaduto con Alberico Lemme non è passato inosservato al pubblico italiano, che tuttavia si è spaccato a metà: chi sostiene l’espulsione della cestista e chi invece condanna la produzione per aver scelto di far entrare in Casa proprio il farmacista. Era davvero tutto così prevedibile? In base a quanto accaduto nei salotti di Barbara d’Urso sembra proprio di sì e lo stesso Lemme ha dichiarato più volte ai ragazzi che sarebbe rimasto solo nella Casa, dopo essere riuscito a farli arrabbiare tutti. Si tratta solo di una macchinazione da parte dei piani alti per animare il gioco? I dubbi sono tanti e la stessa Vignali, per ora in testa a tanti altri per gli appassionati del trash, rischia di pagarne le spese.

Il ruolo di consigliera in amore di Valentina Vignali con Daniele Dal Moro

Valentina Vignali ha ormai rivestito appieno il ruolo di amica al Grande Fratello 2019. Sempre pronta a dispensare consigli e supporto, in questi ultimi giorni ha legato molto con Daniele Dal Moro e ne ha supportato su tutta la linea qualsiasi decisione in merito al flirt con Martina Nasoni. La cestista non ha mai visto di buon occhio il legame creato fra Daniele e Martina, ma solo per via di una differenza di età e caratteriale. Nei giorni scorsi ha infatti messo in guardia il ragazzo sulla possibilità che la ragazza dal cuore di latta rischiasse per fraintendere ogni suo atteggiamento. Cosa che poi è avvenuta il giorno di Pasquetta, quando Daniele ha dovuto ribadire la propria volontà di non considerare la Nasoni come una possibile fidanzata. Valentina si è subito schierata a favore di Dal Moro, sicura tra l’altro che Martina sia troppo piccola per avere un rapporto maturo con un ragazzo più grande di lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA