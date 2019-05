Valentina Vignali scopre la denuncia di Stefano Laudoni/ GF16: ecco la sua reazione

Valentina Vignali, apprezzata nella Casa del Grande Fratello 2019 per la sincerità, non sempre fa bene ad esprimere con forza, il suo punto di vista. Qualche giorno fa, il suo ex fidanzato Stefano Laudoni ha deciso di diffidarla, comunicando ai suoi legali, di procedere nelle sedi opportune per tutelare la sua persona dopo le pesanti accuse dell’influencer. Per riassumere la vicenda, la cestista negli ultimi giorni, avrebbe parlato ancora del suo ex (ma va? Non lo fa praticamente mai…) tirando fuori in maniera allegorica (ma nemmeno tanto) “farina” e “zucchero”, per fare intendere il suo utilizzo di droghe. Naturalmente Laudoni ha smentito con forza questa faccenda, muovendosi nelle sedi opportune. A questo punto, la produzione del reality show Endemol, forse per evitare che la sua situazione potesse peggiorare (visto che lei parla più del suo ex che dell’attuale), ha pensato di informarla. D’ora in avanti la Vignalona la smetterà di citare Laudoni e andrà avanti parlando esclusivamente di ciò che le accade? Non vogliamo credere che la sua vita sia così noiosa, suvvia.

Valentina Vignali, il GF l’avverte di non parlare più del suo ex

Dopo essere stata avvertita dalla produzione del Grande Fratello 2019, Valentina Vignali è apparsa profondamente scossa dall’accaduto. Ecco perché, dopo la comunicazione si è prontamente rifugiata in giardino, sfogandosi con Gennaio Lillio. Il campano però, non sapendo cosa l’avesse potuta turbare in questo modo, aveva perfino delle difficoltà, non comprendendo appieno come poter fare per aiutarla. Grande conforto anche dall’amico Daniele Dal Moro che l’ha abbracciata e consolata mentre piangeva a dirotto. “Lo so che non poter parlare è una rabbia infinita, ma non lo devi fare perché aggraveresti la situazione, e sarebbe peggio per te!”, le ha suggerito il ragazzo con la passione per le “uova”. Nonostante i due gieffini abbiano parlato in “codice”, sul web gli internauti hanno compreso perfettamente l’accaduto, ricollegandolo proprio all’ex fidanzato Stefano Laudoni. Dopo essere stata consolata anche da Erica Piamonte e Martina Nasoni, la sportiva ha dichiarato di non potere parlare e la regia, ha staccato l’inquadratura. A questo punto, è plausibile che il GF le abbia detto tutto, consigliandole di smettere di parlare del suo ex fidanzato: ci riuscirà?

