Valentina Vignali/ Si inserisce tra Daniele e Martina ma… (Grande Fratello 2019))

La settimana appena trascorsa non è stata delle migliori per Valentina Vignali, costretta a sottostare a un triste scherzo del destino. Negli ultimi giorni, Daniele Dal Moro infatti è finito al Camping Carmelita e lontano dall’affetto della cestista. Senza considerare che si trova di nuovo a stretto contatto con Martina Nasoni. La frattura fra i due aveva regalato un po’ di respiro alla ragazza, sicura che ormai il peggio fosse passato e che il personal trainer sarebbe stato finalmente tutto per lei. Le cose però sono andate in modo diverso, anche se Valentina ha condiviso il letto con Daniele in diverse ultime notti. E Martina non ha gradito ancora una volta la loro vicinanza, sicura che ci sia molto di più che una semplice amicizia. Per la Vignali non c’è stato altro da fare: ha dovuto riprendere il discorso con la ragazza e ribadire che non tradirebbe mai il suo fidanzato. Alla luce della sofferenza provata per i tradimenti subiti, non ritiene che potrebbe mai fare la stessa cosa a un’altra ragazza. Al tempo stesso però non nega che l’affetto che prova per Dal Moro sia diverso e più intenso rispetto a quello che prova per altri concorrenti.

Valentina Vignali difende Daniele Dal Moro

Non c’è solo il bel veronese a scuotere i pensieri di Valentina Vignali, che negli ultimi giorni di GF 16 ha svelato con chi vedrebbe come suo fidanzato nel caso in cui fosse single. In un recente confessionale, la ragazza infatti ha speso belle parole per Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini. Entrambe delle belle teste a suo dire e con il secondo in particolare il feeling è stato immediato, fin dalle prime battute del reality. Sarà stato quindi solo un caso se poi si è ritrovata a stringere un sodalizio più forte con Daniele, in cui rivede molto se stessa e che difende a spada tratta. Nelle discussioni sulla spesa, Valentina infatti ha scelto di non lamentarsi dei tanti rossi d’uovo buttati nella spazzatura proprio dal ragazzo, a differenza del resto del gruppetto della Casa Bella. Sa però di non essere imparziale e che ci sono diversi cambiamenti da dover attuare per riuscire a sopravvivere con un budget sempre più ristretto. Dopo tutto Valentina ha ben altro per la testa in questi giorni: il forte timore che il Camping Carmelita faccia da sfondo a un ritorno di fiamma fra Dal Moro e Martina Nasoni.

Il difficile rapporto Vignali-Michael Terlizzi

Il Grande Fratello 2019 ha messo a dura prova Valentina Vignali e diversi altri concorrenti, per via del continuo bisogno di Michael Terlizzi di chiarire fino allo sfinimento ogni piccola tensione. “Michael ti prego basta“, gli ha urlato in una delle ultime notti, stressata dalle insistenze dell’altro concorrente. Pareri che sono rimasti nascosti finora, emersi con fin troppa forza da quanto Michael si è ritrovato in nomination. “Mi ha rispiegato tutto da capo un’altra volta“, si è lamentata la Vignali con l’amico Kikò Nalli, informandoli di quanto avvenuto in una delle ultime notti. Secondo la ragazza, il problema del figlio di Francone è da ricercare in una visione utopica della vita, ovvero di avere un buon rapporto con tutti e nessuno screzio a cui pensare. Ci sono forti probabilità che Michael possa superare il televoto di questa sera, così come che gli altri concorrenti decidano di votarlo ancora una volta. Una delle prime a fare un passo simile potrebbe essere proprio la Vignali, che non sembra nutrire lo stesso fastidio verso altri gieffini. Clicca qui per guardare il video di Valentina Vignali.



