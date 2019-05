Valentina Vignali VS Mila Suarez/ Grande Fratello 16: “Chi le dà un po’ di pisello?”

Scoppia la bufera nella Casa del Grande Fratello 2019. Valentina Vignali, in perfetto stile “camerata”, ha fatto una battuta di cattivissimo gusto nei confronti di Mila Suarez. La frase incriminata non è assolutamente sfuggita ai telespettatori e al popolo social, che hanno condannato quel “ma qualcuno le dà un po’ di pisello” citato nel corso di un pasto all’interno della residenza più spiata d’Italia. Durante la cena, l’ex di Alex Belli maldestramente si è alzata con il piatto in mano “lanciando” quasi sul bancone per poi fare cadere un bicchiere sul pavimento, facendolo rompere. Dopo avere sentito il rumore sordo, i ragazzi si sono domandati cosa fosse accaduto. “Ha lanciato tutto”, afferma qualcuno. “Ma chi?”. E poi la Vignali si lascia sfuggire la frase enigmatica: “Ma perché queste cose? Ma qualcuno le dà un po’ di pisello per favore?”. Al tavolo qualcuno ha riso altri invece, sono rimasti rigorosamente in silenzio. La bufera però, è esplosa fuori dalla Casa.

L’amica di Mila sbotta: “Agirò per vie legali!”

Sabrina, amica di Mila Suarez, su Instagram è sbottata contro coloro che attaccano la modella. “Sono stufa di vedere tutto questo bullismo e mobbing su Mila – ha scritto sulle Stories – Dato che Mila è impossibilitata a difendersi per vie legali perché chiusa dentro la Casa del Grande Fratello, per conto suo agirò io per vie legali, per tutelarla dalla violenza che sta subendo”. Secondo Sabrina il “gioco” si sarebbe trasformato in “un massacro”. L’amica ha poi proseguito, cercando di capire “perché gli autori non fermino questi atti di bullismo e di mobbing da parte di quest’ultima De Andrè”. Secondo l’amica di Mila “Francesca sta solo ed esclusivamente maltrattando Mila per la sua venale gelosia e come se non bastasse, ha lavorato per metterle tutto il gruppo contro, diffamandola giorno dopo giorno”. Poi ha concluso: “mi state scrivendo in tantissimi e vorrei rispondervi a tutti. Io posso solo dirvi che ho già preso provvedimenti. Il bullismo non è uno scherzo, è un reato”. Al comportamento della De Andrè, si è aggiunta nelle ultime ore, anche la frase infelice di Valentina Vignali.

