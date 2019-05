Valerio Scanu a Vieni da me/”Chi mi critica è la stessa gente che mi dà del fenomeno”

Valerio Scanu, a Vieni da me, risponde ai commenti e alle domande di amici e colleghi che hanno qualcosa da dire sul suo conto. Tra gli amici di Scanu c’è anche Manuela Arcuri che elogia il suo talento da imitatrice. Il cantante, così, nello studio di Vieni da me, sfoggia il proprio talento imitando Anna Oxa. ‘atmosfera diventa seria con Red Ronnie: “Ciao Valerio, è noto che tu non goda dei favori della critica. Tu, dove trovi la forza per andare avanti nonostante tutto questo?”, chiede Red Ronnie in un videomessaggio. “Provenendo da un talent, parto in svantaggio perchè chiunque venga da un talent viene etichettato anche se è vero che sono passati dieci anni e che faccio questo da ben 21 anni. Non lo so perchè non sono amato. La stessa giuria di qualità che mi ha dato zero a Sanremo era la stessa che al tavolo con me mi dava del fenomeno ascoltando le mie imitazioni“, risponde Valerio non nasconde la propria amarezza.

Valerio Scanu torna a Vieni da me

Valerio Scanu torna a raccontarsi nello studio di Vieni da me. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante che ha invitato tutti i propri fans a sintonizzarsi su Raiuno a partire dalle 14. Amatissimo sin dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, in questi anni, il cantante sardo ha continuato a portare avanti la propria carriera musicale senza rinunciare alla televisione come quando ha accettato di essere un concorrente di Tale e Quale Show. La musica continua così ad essere non solo una passione, ma anche un lavoro che Valerio Scanu svolge con grande passione. Nella sua intervista alla cassettiera, ai microfoni di Caterina Balivo, Scanu aveva parlato anche della sua esperienza a Sanremo: “La prima volta all’Ariston mi sono sentito un po’ solo. Avevo bisogno di più calore. La seconda volta potevo contare già su più contatti”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA