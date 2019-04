Vans e Harry Potter/ Collaborazione in arrivo: grande curiosità sul web

Vans e Harry Potter, nuova collaborazione in arrivo: il noto marchio di scarpe e la saga cinematografica firmata J. K. Rowling insieme. Non è stato rivelato granchè per il momento, ma si prevede una collezione dedicata al mago. Su Twitter, Vans ha invitato i suoi followers a visitare il sito internet e a sottoscrivere una newsletter per sapere subito quando l’azienda rilascerà qualche informazione aggiuntiva. In base alle primissime informazioni a disposizione, le scarpe e forse qualche abito seguiranno quattro temi specifici che tutti gli amanti di Harry Potter conoscono: Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero, ovvero le quattro famose squadre che si fronteggiano nella scuola di magia più nota al mondo.

VANS E HARRY POTTER, COLLABORAZIONE IN ARRIVO!

Per il momento non si sa molto altro: altre informazioni verranno date successivamente, forse tra qualche giorno o al massimo tra una settimana. Come evidenziano i colleghi di Tomshw, non è la prima volta che Vans si avvicina a brand del mondo del cinema o delle serie televisive, basti pensare alle scarpe dedicate a Star Wars, ai personaggi Disney o ancora a Super Mario. Una bellissima notizia per tutti coloro che sono appassionati di Harry Potter, interpretato da Daniel Radcliffe: vi terremo aggiornati in caso di novità, squi di seguito l’annuncio pubblicato nelle scorse ore da Vans





© RIPRODUZIONE RISERVATA