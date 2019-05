Veera Kinnunen innamorata di Dani Osvaldo?/ Todaro: “Mi vien da ridere!”, e Oradei…

Negli ultimi giorni un nuovo gossip è esploso a Ballando con le Stelle e riguarda in particolare Dani Osvaldo e Veera Kinnunen. La coppia di ballerini in gara potrebbe non essere legata solo per via del programma ma, secondo le indiscrezioni, tra i due potrebbe esserci del tenero. Peccato però che la Kinnunen sia legata sentimentalmente a Stefano Oradei, anche lui ballerino del talent di Raiuno. A rompere il silenzio sul presunto triangolo, nei giorni scorsi è stato Ivan Zazzaroni, giurato di Ballando, intervenuto alla trasmissione Storie Italiane il quale per primo ha smentito il presunto flirt tra i due, parlando solo di una bella intesa legata proprio alla passione che li lega sul palco. “Gli autori di Ballando con le stelle sono dei mostri e questo si sa. E’ anche normale che Stefano Oradei sia geloso, ma tra Veera e Dani c’è solo una bella intesa!”, aveva detto. Una gelosia, quella di Oradei, che dunque era stata giudicata più che comprensibile, alla luce della forte intesa tra Veera e Dani. “Ci vuole anche un certo rispetto: Stefano e Veera sono una coppia”, aveva aggiunto però Zazzaroni. In merito alla presunta scenata che Oradei avrebbe fatto davanti alla padrona di casa, Milly Carlucci, nel momento in cui il ballerino avrebbe scoperto la registrazione di una esterna con la compagna e il concorrente protagonisti, Zazzaroni ha ancora commentato in diretta: “Ti do la mia parola: non so se questo è vero…”.

VEERA KINNUNEN E DANI OSVALDO: FLIRT IN CORSO? LE SMENTITE

Chi lavora nel programma Ballando con le Stelle, finora ha smentito categoricamente il presunto flirt tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen: “Conosco Veera Kinnunen e conosco Stefano Oradei. Tra Vera e Dani Osvaldo non c’è niente, ne sono assolutamente convinto”, aveva dichiarato nei giorni scorsi Zazzaroni a Storie Italiane. La padrona di casa, Eleonora Daniele, aveva invitato i due interessati in trasmissione, al fine di poter smentire in prima persona le ultime voci sul loro conto ma ieri, tuttavia, a commentare la loro innegabile intesa è stato un altro protagonista del talent ballerino di Raiuno, Raimondo Todaro. Il popolare ballerino ha spiegato: “Sono molto amico di Stefano (Oradei, ndr) e di Veera. Mi viene da sorridere. Io li vedo insieme tutti i giorni, ci sta che quando una coppia è talmente brava si crea un feeling così forte che la gente pensa ‘tra questi due ci sarà qualcosa’. Sono cose che da 14 anni escono, c’è in tutte le edizioni”. La coppia è legata sentimentalmente da 10 anni, ovvero da quando si conobbero proprio durante una gara di ballo e di recente avevano entrambi avanzato l’intenzione di sposarsi e creare una famiglia. Osvaldo ha forse creato un problema alla realizzazione dei desideri della coppia di ballerini? “Chiunque balli con Osvaldo, può venire un dubbio. Perché Osvaldo è Osvaldo!”, ha sdrammatizzato Nunzia De Girolamo alla medesima trasmissione di Raiuno.

