Verdetto finale/ Video, oggi su Rete 4 il film con Robert Downey Jr (6 maggio 2019)

Il pomeriggio di Rete 4 oggi propone dalle 16:50 Verdetto finale, un thriller entusiasmante in grado di far trattenere il fiato e lasciare lo spettatore incollato al televisore grazie ad attimi di vera suspense. Il regista Joseph Ruben dirige alla perfezione un cast di altissimo livello composto da Robert Downey Jr, James Woods, Kurtwood Smith, Margaret Collin, Tom Bower che danno vita a una serie di interpretazioni di elevato livello. Completa l’opera l’ottima sceneggiatura di Wesley Strick e la fotografia diretta da John Lindley; per quanto riguarda il montaggio ci si è avvalsi del sapiente lavoro di George Bowers, mentre per quanto riguarda la colonna sonora, le musiche sono state curate da Brad Fiedel. Tutto ciò ha permesso di realizzare un film di ottimo livello anche se ha suscitato i dubbi della critica americana per come viene dipinto il sistema giudiziario.

VERDETTO FINALE, LA TRAMA DEL FILM

Nel film si racconta la storia della vita professionale dell’avvocato Eddie Dodd, impegnato da sempre per la difesa dei diritti civili degli immigrati stranieri negli Stati Uniti; da qualche anno si è dedicato alla difesa di spacciatori e criminali che gli assicurano dei buoni guadagni senza particolari soddisfazioni. Ma improvvisamente nella sua vita professionale irrompe il giovane avvocato Roger Baron che, fresco di laurea, ripercorre i suoi stessi passi professionali. Ciò lo fa imbattere nel caso di un coreano detenuto in carcere per un omicidio del quale si dichiara innocente e che viene coinvolto in un nuovo omicidio all’interno del carcere. Eddie lo difende dalla prima accusa e, nonostante l’azione contrastante del procuratore, grazie all’aiuto di una giovane e brava investigatrice, riesce a portare a galla una serie di intrighi nei quali è coinvolto il procuratore Robert Reynard. Intorno a quest’ultimo ruotano anche una serie di poliziotti corrotti che lavorano per la criminalità organizzata…

IL TRAILER DEL FILM VERDETTO FINALE (IN LINGUA ORIGINALE)





