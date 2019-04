Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 27 aprile 2019: da Diletta Leotta a Paolo Ruffini

Dopo aver incollato 1.820.000 spettatori con il 17% mentre Verissimo – Giri di Valzer ha raccolto 1.908.000 spettatori con il 17.7% con la puntata di Pasqua che ha avuto, tra i vari ospiti, Pamela Prati che ha raccontato la sua verità sul matrimonio con Marco Caltagirone, sabato 27 aprile, alle 16.05, su canale 5, Silvia Toffanin conduce una nuova puntata di Verissimo, i talk show di Mediaset che, da anni, è non solo leader degli ascolti nella fascia pomeridiana del sabato, ma è sempre più amato dai telespettatori che apprezzano l’educazione e il garbo con cui la Toffanin intervista i propri ospiti mettendoli a proprio agio e raccogliendo le loro confessioni anche più intime. Quali saranno, dunque, gli ospiti della puntata odierna di Verissimo? Andiamo a scoprire tutti i nomi.

VERISSIMO OSPITI DEL 27 APRILE

Nel salotto di Verissimo, nella puntata del 27 aprile, Silvia Toffanin incontrerà per la prima volta Diletta Leotta. La giornalista più amata degli ultimi anni che è diventata anche una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico, si racconta svelando dettagli inediti della propria vita privata e professionale. Torna nel salotto della trasmissione di canale 5 Paolo Ruffini, reduce dal successo ottenuto sul palco di Colorado che ha condotto insieme a Belen Rodriguez. Grandi emozioni, poi, con Attilio Fontana e Clizia Fornasier che racconteranno la oro bellissima storia d’amore, coronata dalla nascita di due bambini e, infine, le confessioni di Stefania Rocca e di Corinne Clery.

LE CONFESSIONI DI DILETTA LEOTTA A VERISSIMO

Grande attesa per l’intervista di Diletta Leotta che si racconterà, ai microfoni di Silvia Toffanin, a 360 gradi rispondendo anche alle critiche di Paola Ferrari. “Se le critiche sono costruttive le accolgo, se sono banali non mi toccano per niente” – dichiara la giornaista che ha poi aggiunto – “Non me l’aspettavo da lei. Da lei mi aspettavo suggerimenti e consigli, non critiche sul mio aspetto fisico. Mi lascia indifferente”. Momento decisamente emozionante e romantico, poi, quando Diletta Leotta racconta la sua bellissima storia d’amore: “Matteo è il mio gol più bello nella mia vita privata. Sono felice con lui da quattro anni. Abbiamo un rapporto di grande complicità. Mi piacerebbe diventare mamma con lui, io – prosegue – arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma”.



