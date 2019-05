Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 4 maggio: da Michele Placido a Alessia Marcuzzi

Sabato 4 maggio, puntata imperdibile di Verissimo che torna in onda, alle 16.05 su canale 5. Nel salotto di Silvia Toffanin arriveranno nuovi ospiti appartenenti al mondo del cinema, della televisione e della musica che ripercorreranno la propria carriera, ma anche la propria vita privata. Il programma del sabato pomeriggio di canale 5 continua così ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. La scorsa puntata che ha avuto come ospiti Stefania Rocca, Corinne Clery, Diletta Leotta e la coppia formata da Clizia Fornasier e Attilio Fontana ha incollato davanti ai teleschermi 1.784.000 spettatori con il 16.7% mentre Verissimo – Giri di Valzer ha raccolto 1.684.000 spettatori con il 15.4%.

VERISSIMO: TUTTI GLI OSPITI DEL 4 MAGGIO

Nel salotto di Verissimo, nella puntata odierna, arriverà uno degli attori e registi più importanti del cinema italiano come Michele Placido che si racconterà per la prima volta nello show di canale 5 e che insieme a Silvia Toffanin ripercorrerà la sua straordinaria carriera esattamente come farà Roby Facchinetti, fresco di compleanno. Tornerà poi Alessia Marcuzzi che ripercorrerà l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2019 rispondendo anche alle critiche, in primis a quee di Simona Ventura che l’ha criticata per il suo modo di condurre il reality. Infine, saranno ospiti di Silvia Toffanin anche la conduttrice Roberta Lanfranchi e gli attori Giorgia Wurth e Gianmarco Saurino, quest’ultimo reduce dal successo della fiction Che Dio ci aiuti 5.

LE DICHIARAZIONI DI ALESSIA MARCUZZI E GIORGIA WURTH A VERISSIMO

Tra le interviste odierne, quella più attesa è sicuramente quella di Alessia Marcuzzi che, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha replicato alle critiche di Simona Ventura: “Non si parla male dei colleghi. È una cosa che trovo poco elegante. Lei ha fatto la sua Isola, io ho fatto la mia, ognuno ha il suo modo di condurre. La cosa che mi fa sorridere è che noi abbiamo iniziato insieme. Anche se il ‘gobbo’ può essere fondamentale e non bisogna denigrare i suggeritori, ora ho quasi 47 anni, sono quasi trent’anni che faccio questo mestiere e mi viene da ridere quando si parla di copione o di uso del ‘gobbo’, perché non sarei ancora qui dopo 30 anni, ne avrò avuti di successi!”, ha detto la Marcuzzi. L’attrice Giorgia Wurth, invece, ha difeso Fausto Brizzi: “La sua famiglia è andata distrutta. Credo che anche alle ragazze coinvolte non abbia fatto bene questo processo mediatico, perché non mi pare che siano state tutelate. In quel periodo stavo per partorire e stavo male sia per le ragazze, sia per questo procrastinare, sembrava una soap opera a puntate, dove c’era il ‘Toto nome’. Mi spiaceva più che altro per la bambina e anche per la mamma di Fausto, Alba, che adoro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA