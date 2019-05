Verissimo, speciale Amici 2019/ Ospiti Maria De Filippi e Ivan Cottini

Sabato 18 maggio, Verissimo si trasferisce a Roma per una puntata imperdibile. Dopo aver ospitato nello studio milanese Pamela Prati dopo l’annullamento del matrimonio con Mark Caltagirone, Silvia Toffanin raggiunge Maria De Filippi nello studio del serae di Amici 2019 per una puntata dedicata al talent show, giunto alla diciottesima edizione. A poche ore dalla semifinae, ai microfoni della Toffanin, si racconterà non solo Maria De Filippi ma anche gli allievi che questa sera si giocheranno la finalissima ovvero Giordana, Rafael, Alberto, Tish e Vincenzo che, oltre ad esibirsi, sveleranno le emozioni vissute nei mesi trascorsi nella scuola più famosa d’Italia e i progetti e i sogni per il futuro. Quella di oggi è una puntata molto attesa anche per gli ascolti dopo il boom raggiunto la settimana scorsa quando la trasmissione del sabato pomeriggio di canale 5 ha incollato davanti ai teleschermi 2.696.000 spettatori con il 21.92% mentre Verissimo – Giri di Valzer ha raccolto 2.455.000 spettatori con il 19.77%.

VERISSIMO: MARIA DE FILIPPI RACCONTA AMICI

Maria De Filippi racconterà tutti i segreti della 18esima edizione di Amici. Seduta accanto a Silvia Toffanin per la puntata speciale di Verissimo, Queen Mary svelerà i segreti de taent show che, nel corso delle varie edizioni, ha sfornato sia talenti del canto che della danza. “I ragazzi sono il centro di questo programma, ce ne sono sempre di grande talento, finché ci sono loro c’è Amici. Questa è la verità. Amici è arrivato alla 18esima edizione, sono contenta che sia diventato maggiorenne. Penso che i programmi possano diventare maggiorenni quando sono alimentati dalle persone che ci vengono”, ha spiegato Maria. Nel corso della puntata, la De Filippi riceverà anche una sorpresa di Maurizio Costanzo il quale, stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, svelerà i segreti del loro matrimonio in un videoclip emozionante.

IL TOCCANTE RACCONTO DI IVAN COTTINI A VERISSIMO

Ospite della puntata evento di Verissimo dedicata ad Amici sarà il ballerino Ivan Cottini, affetto da sclerosi multipla e che a Sivia Toffanin racconterà la sua emozionante storia come sveano le anticipazioni diffuse dal programma di canale 5. “Facevo il modello – ha spiegato Ivan alla Toffanin –, una sera mi sono addormentato invincibile e padrone del mondo e mi sono svegliato fragile e piccolo così […] Avevo 27 anni, il mio corpo stava cambiando e non avevo neanche il tempo di metabolizzare le cose. Sono uscito di testa e anche la mia famiglia perché questa è una malattia che risucchia tutte le persone care che ti stanno intorno. Il primo anno ero seguito dallo psicologo e dallo psichiatra perché pensavano potessi fare qualcosa di brutto”. Ad aiutarlo è stato anche l’incontro con Valentina, la sua attuale compagna nonchè madre di sua figlia Viola. Davanti a Maria De Filippi, inotre, Ivan svelerà il suo sogno: “Vorrei fare il mio ultimo ballo qui, visto che ‘Amici’ mi ha fatto conoscere in tutto il mondo. Un altro desiderio che ho è poter farmi un selfie con tutti voi”.



