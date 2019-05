Veronica Lepri/ Foto, i fan “preoccupati”: ecco perché (Ciao Darwin 8)

I fan di Veronica Lepri erano preoccupati di non vederla nella puntata di Ciao Darwin 8 prevista per questa sera. Diversi ammiratori infatti le hanno chiesto via social conferma della sua presenza, richieste che hanno incontrato subito risposta positiva da parte della ballerina. L’ironia intanto non manca nel profilo Instagram di Veronica, anche quando in realtà sta mettendo in mostra le sue doti di ballo. In una foto la vediamo infatti con una gamba arcuata all’indietro ed una forma fisica perfetta. Peccato per i capelli completamente fuori posto, tanto che la ballerina ne approfitta per commentare in modo divertente: “Quando credi di riuscire a passare col verde, ma scatta il rosso e inchiodi”. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Lepri. L’occasione in realtà è legata ad un momento triste, visto che il corpo di ballo ha appena ultimato le registrazioni previste per la stagione di quest’anno: prove finali che lasciano a tutti, professionisti e ammiratori, un forte sapore amaro in bocca.

Veronica Lepri, Ciao Darwin: sui social divertente e…

Bellissima e ironica, Veronica Lepri non manca mai di condividere con i fan di Ciao Darwin 8 scatti interessanti e divertenti. Uno degli ultimi pubblicati su Instagram è in bianco e nero: sullo sfondo il logo del programma di Canale 5 ed in primo piano la ballerina vestita di tutto punto. Uno sguardo angosciato e famelico allo stesso tempo, come intuiamo dal commento scritto da Veronica: “Hai detto Nutella?”. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Lepri. Nelle Stories ritroviamo invece una ballerina nelle inediti vesti di una Cugina di campagna, per rievocare il nome della celebre band italiana. L’occasione le viene data da una Giada La Ciaiola stranamente a piedi nudi, mentre cammina con tutta tranquillità lungo le strade capitoline. La voce di Veronica sottolinea i suoi passi citando Anima mia, una delle hit maggiori del gruppo.

Veronica Lepri, una simpatia travolgente

Hai detto Nutella?

Hai detto Nutella?





