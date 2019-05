Veronica Lepri/ La ballerina di Ciao Darwin: “Al contrario mi sento a mio agio”

Secondo Veronica Lepri è tutta una questione di prospettiva, come ricorda con una delle ultime foto scattate durante la puntata di Ciao Darwin 8. Questa sera la vedremo di nuovo all’opera, ma nel frattempo la ballerina ci regala un po’ della sua nota ironia. La troviamo ifatti a testa in giù, appesa alla struttura di scena, tacchi a spillo e tuta velata. “Credo che la prospettiva cambi molte cose. Al contrario mi sento a mio agio“, scrive su Instagram mostrando le sue doti da ginnasta. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Lepri. I fan la amano, la lodano per le sue capacità e soprattutto per la simpatia. Tanto che secondo molti quella di quest’anno verrà ricordata come l’edizione più simpatica del programma. Non mancano però anche gli attacchi a Veronica, soprattutto per uno degli ultimi scatti condivisi sui social, dove si mostra al fianco di due colleghe. Il momento è quello tipico della sigla e secondo un utente in particolare ci sarebbe stato largo uso di Photoshop per migliorare le imperfezioni. “Evitiamo ritocchi“, commenta segnalando ogni particolare strano, come il diverso colore di gambe e busto. “La foto originale è da lontanissimo e ci siamo tutti. Dici che ha modificato ognuna di noi?“, risponde la ballerina chiedendo di non fare polemiche inutili. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Lepri e leggere i commenti.

Veronica Lepri: finita l’avventura di Ciao Darwin

Nessuna traccia di nostalgia per ora nelle parole di Veronica Lepri, l’unica del corpo di ballo di Ciao Darwin 8 a non lasciar trasparire la propria tristezza. Come sappiamo le registrazioni sono terminate e le ragazze ed i ragazzi che quest’anno ci hanno regalato diverse emozioni grazie agli stacchetti in pista, sono ritornati alla “normalità”. Un periodo di relax prima di buttarsi in altri lavori, anche se Veronica premia tutti i fan con una delle foto ricordo di Effetto Domino, grazie ad una serata fatta con i colleghi nelle ultime settimane. “I ragazzi del muretto“, commenta con ironia lo scatto che inquadra anche Alina Sanchez e Giada Farano. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Lepri. Un appuntamento da non perdere quello di stasera: tutti gli ammiratori della ballerina sono stati chiamati in appello dalla diretta interessata. La scusa è una delle foto di scena in cui Veronica esibisce il famoso costume color crema, fatto di fettuccine di tessuto che rievocano una gabbia per il corpo. Qualcuno si chiede anche se sia già guarita, visto che qualche settimana fa non era presente in tv per via di un breve malore. Altri invece rispondono con altrettanta ironia: “Io guardo solamente Giada Ciaiola“, commenta un fan conquistando un cuore dalla ballerina interessata. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Lepri e leggere i commenti.

