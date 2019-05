Veronica Lepri/ La ballerina rossa che “lotta per realizzarsi” (Ciao Darwin 2019) 

Veronica Lepri non perde occasione per trasmettere la sua personalità tramite le telecamere di Ciao Darwin 2019. Lo dimostra ancora una volta sui social, condividendo con i fan uno scatto fatto durante l’ultima puntata del programma. Al fianco di Naomi Mele, è l’unica delle tre ballerine a sfoggiare un sorriso particolare. Tipico di chi sa quale percorso sta intraprendendo. “Di chi lotta per realizzarsi“, specifica invece Veronica a corredo dello scatto. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Lepri. E chissà invece che cosa stava pensando diversi giorni più tardi, quando la troviamo lontana dagli studios e dalle prove, impegnata forse in un momento di relax che si è voluta dedicare. “In me c’è un arcobaleno e l’ho vomitato sul muro“, scrive la ballerina, dando vita a diversi commenti altrettanto ironici. “A me è successa la stessa cosa dopo che avevo mangiato il kebab“, scrive un ammiratore, mentre c’è chi fa qualche riflessione più seria. “Sarebbe da egoisti tenersi tutte per sé le cose più belle“, scrive un altro fan. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Lepri.

Veronica Lepri, la ballerina rossa scherza sui social

Meglio con un body chiaro oppure con un outfit sportivo, magari total black? Veronica Lepri è un dedalo di qualità, racchiuse in un unico corpicino. La ballerina di Ciao Darwin 2019 si mostra infatti negli ultimi post su Instagram in due momenti diversi. In un primo scatto la vediamo altezzosa, quasi sospettosa e fasciata solo da un body intero color rosa carne. “L’ego è un’altra bocca da sfamare“, sentenzia. E poi con tuta nera e mini top in un altro scatto, che come rivela nasconde una promozione in accordo con Giulia Spalletta. “Basta inserire il mio codice sconto Veronica e cin sei sett otto per usufruire di questi pigiami usati“, scrive in modo ironico la ballerina. Qualcuno sorride grazie a questo scatto, ma qualcun altro non ha ancora dimenticato il fisico troppo asciutto mostrato nel primo. Tanto che alcuni le fanno notare che forse non mangia abbastanza. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Lepri.

