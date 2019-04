Veronica Maya e Marco Moraci si sono sposati/ Matrimonio con i tre figli: i dettagli

Veronica Maya e Marco Moraci hanno deciso di sposarsi per la terza volta. Dopo il primo matrimonio celebrato ai Caraibi nel 2017 (ma non valido in Italia) e quello celebrato con rito civile i primi mesi del 2019, la famosa conduttrice ha detto di “sì” al marito ancora una volta. Per l’emozionante giorno, il famoso chirurgo e la celebre presentatrice, hanno scelto Marina di Cassano (il grazioso paesino d’origine della Maya), una frazione di Piano di Sorrento. Nel posto hanno finalmente celebrato le nozze religiose in Chiesa per poi festeggiare al fianco di amici e parenti. “Felice di essermi sposata nei luoghi della mia memoria, il posto del cuore della mia infanzia più bella. Grazie a tutti i concittadini di Piano di Sorrento che mi hanno accolta con il calore di sempre” ha scritto Veronica in una delle tante fotografie condivise sul suo account ufficiale di Instagram.

“Emozionato? Abbastanza, ma direi più contento… Emozionato, dopo tre volte, mi sembra esagerato… ormai ci sono abituato” ha invece affermato, Marco Moraci, fortunato sposo di Veronica Maya. Il matrimonio religioso si era fatto attendere un poco proprio perché la conduttrice ha dovuto attendere l’annullamento della precedente unione col primo marito, Aldo Bergamaschi. Ad accompagnarli all’altare abbiamo visto anche i tre figli avuti in questi nove anni di fortissimo amore: Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora. Lei ha 41 anni mentre lui un paio di più ma stanno insieme ormai da tanto tempo, consolidando la loro relazione ogni giorno che passa. Il matrimonio è stato curato perfettamente da Enzo Miccio, wedding planner preferito dai personaggi del mondo dello spettacolo. L’evento non è stato particolarmente affollato e presenti alle nozze vi era un numero ristretto di persone. In sintesi, erano presenti circa una 80ina di persone al fianco degli sposi per gioire con loro. Lo stile che ha accompagnato le nozze era anni ’30, con il colore bianco in risalto, impreziosito da luminarie, fiori e candele. Imponente anche la torta nuziale, realizzata su sette piani dal maestro pasticcere campano Alfonso Pepe.

