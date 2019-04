Veronica Peparini e Stash ballano insieme ad Amici/ Video “Quando sto vicino a lei..”

Se durante la prima manche è toccato a Rudy Zerbi, Maria De Filippi non risparmia Stash. Ed ecco che nel corso della seconda manche della quinta puntata del serale di Amici 2019, va in scena la seconda imitazione di John Travolta. Se Zerbi si è “esibito” sulle note delle musica de La febbre del sabato sera, a Stash Maria chiede di esibirsi sul famoso balletto di “Pulp Fiction”. Uma Thurman e John Travolta vengono interpretati da Stash e Veronica Peparini. Una simpatica scena che viene anticipata da John Travolta che cerca di insegnare al cantante dei The Kolors i panni della piccola coreografia. Stash ammette anche di essere contento di ballare con la Peparini: “Quando sono più vicino a lei è la parte che mi piace di più”.

STASH BALLA CON VERONICA PEPARINI AD AMICI

Inizia allora la simpatica scena: Stash e Veronica Peparini prendono il centro dello studio di Amici 18 e si scatenano nel balletto reso famoso da Pulp Fiction. Il pubblico è divertito e lo stesso John Travolta applaude alla simpatica scena. E se Veronica Peparini lo esegue perfettamente, Stash un po’ arranca ma porta a casa la sfida di Maria De Filippi. Un momento di divertimento in una puntata caratterizzata da grandissime polemiche e molti scontri. Come quello tra Loredana Berté e Vincenzo o ancora tra Rudy Zerbi e Giordana. Intanto il pubblico commenta divertito: “Stash anche ballerino, che bravo! Troppo divertente!” scrive una fan di Amici. (Clicca qui per il video)

