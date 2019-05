Vincenzo, Amici 18/ Senza Loredana Bertè riuscirà e esprimere il suo meglio…

Vincenzo Di Primo: il ballerino della Squadra Blu vuole continuare a sorprendere

Tra i protagonisti della diciottesima edizione della fase serale di Amici di Maria De Filippi, continua ad esserci anche il ballerino Vincenzo Di Primo. L’allievo fa parte della Squadra Blu insieme ad Alberto e Tish e vuole continuare a sorprendere il proprio pubblico. Il 21enne originario di Adrano è giunto abbastanza tranquillo fino a questa settima serata, con soltanto un rischio di essere eliminato e un ballottaggio. Il ragazzo fortemente voluto dall’insegnante Alessandra Celentano ha iniziato la sua sesta puntata affrontando il collega Rafael, con il successo di quest’ultimo nella disciplina della danza classica. Il risultato è lo stesso anche nella seconda battle, che vede di nuovo di fronte i due ballerini. In questo caso, Vincenzo viene molto apprezzato da Veronica Peparini, mentre Loredana Bertè preferisce non esprimere alcun commento e vince ancora Rafael. Anche la terza sfida vede i due l’uno contro l’altro, ma stavolta Vincenzo si prende la sua rivincita e mostra una maggiore capacità di improvvisazione.

È Vincenzo il grande favorito per la categoria ballo?

Molti considerano Vincenzo Di Primo come il grande favorito di Amici 18 nella categoria riservata ai ballerini. Il giovane ha classe da vendere e continua ad esprimersi al meglio, nonostante qualche giudice abbia storto un po’ il naso a causa di una sua eventuale mancanza di espressività. La sfida è contro Rafael e Umberto, gli altri due colleghi rimasti nella scuola più conosciuta d’Italia. Mancano soltanto tre serate alla fine della competizione e il duello si fa sempre più acceso, con Vincenzo che non ha alcuna intenzione di mollare proprio adesso. Ciò che si sa è che il ragazzo vuole vincere il prestigioso premio finale e lo si nota anche nella sua ultima prova improvvisazione stabilita dalla Peparini, clicca qui per il video.

