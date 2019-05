Vincenzo, Amici 2019/ “Tradito” da Alessandra Celentano, addio vittoria di categoria?

Vincenzo di Primo è entrato nella rosa dei semifinalisti di Amici 2019 insieme al ballerino Rafael e ai cantanti Tish, Alberto e Giordana. Dopo essersi aggiudicato la maglia verde del serale vincendo subito la sfida, il ventunenne originario di Bronte ha dimostrato nel corso delle settimane tutto il suo talento, guadagnandosi la stima dei professori, in particolare di Veronica Peparini, nonché l’affetto e la benevolenza del pubblico a casa. Il suo carattere timido e tenace, e la sua storia di ballerino talentuoso, che a soli quattordici anni vince una borsa di studio all’Opera di Vienna, hanno conquistato pubblico e giudici. Nel corso dell’ultimo serale, però, Vincenzo ha ingoiato un boccone molto amaro: l’attenzione e l’apprezzamento dei professori si sono rivolti completamente verso il suo antagonista Rafael. In particolare, nel daytime del 14 maggio, Alessandra Celentano ha espresso la sua preferenza, anche se quasi a malincuore, per il ballerino cubano. Vincenzo ha sentito le parole della professoressa come una sorta di ingiustizia nei suoi confronti, esprimendo i suoi dubbi sulla versatilità del ballerino cubano.

Vincenzo Di Primo penalizzato dai professori?

Vincenzo, inoltre, è convinto che i professori stiano dando per scontati il suo talento e il suo impegno: “In queste due ultime puntate è come se fosse un po’ scontato perché aspettano la vittoria di Rafael, e questo mi fa arrabbiare! Non vedo il motivo! Un po’ mi dispiace perché sto continuando a lavorare tanto come ho fatto da quattro mesi a questa parte”, ha detto il ballerino ad Alberto, durante uno degli ultimi daytime. Vincenzo ha fatto fatica a trattenere le lacrime spiegando perché continua a puntare alla vittoria: “Uno dei miei obiettivi nella vita è dare indietro quello che mi hanno dato! Sogno di dare ai miei genitori un cambiamento nella loro vita senza paure e insicurezze. Mi hanno dato troppo, voglio dirgli un ‘grazie’ che mi viene dal cuore”. Questa sera, sabato 18 maggio, andrà in onda la semifinale di Amici 18: Rafael e Vincenzo arriveranno entrambi in finale o scopriremo chi sarà il vincitore della categoria ballo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA