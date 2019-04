Vincenzo Di Primo, Amici 2019/ La decisione della Berté e la proposta di sfida

Non si arrestano i malumori nelle casette di Amici 2019. Loredana Berté ha ormai avviato una vera e propria rivoluzione ma ha anche delineato la schiera delle sue preferenze nella scuola. Chi si è beccato più volte le sue critiche è Vincenzo Di Primo. Il ballerino della squadra Blu, sabato scorso, ha deciso di mettersi alla prova, accettando la sfida della Berté ed esibendosi in una coreografia sexy che lo ha visto vincitore col disaccordo di Loredana che ha invece preferito Rafael. Ancora una volta, lo studio del serale di Amici 2019 è stato caratterizzato dai battibecchi di Vincenzo e della Berté. Per il ballerino, alcune critiche della cantante sono “impensabili” e mosse senza particolare fondamento. È proprio di fronte alle dichiarazioni fatte sia in studio che in Casetta da Vincenzo, che la Berté ha questa settimana preso una drastica decisione nei confronti del ballerino.

VINCENZO E LA DRASTICA DECISIONE DI LOREDANA BERTÈ

Nel consueto video-commento e successivo comunicato che arriva nelle Casette Blu e Bianca di Amici 2019 con le dichiarazioni post puntata, Loredana Berté ha svelato la decisione presa su Vincenzo Di Primo. “Vincenzo, quello che io ho fatto con te è darti consigli. – ha esordito Loredana, per poi aggiungere – Ma qualunque cosa io ti abbia detto è stata presa come ‘lesa maestà’, hai preso i miei consigli come pietre scagliate. Invece i consigli servono a riflettere per poi progredire. Allora io a te non dico più niente, non commento e nemmeno perderò il mio tempo nel darti una sfida. Tanto a te un giudice non serve a niente”. Il ballerino non si è detto particolarmente toccato dalla decisione del giudice speciale del serale di Amici 18, ma è stato lui stesso a lanciare una proposta.

LA PROPOSTA DI VINCENZO DI PRIMO ALLA PRODUZIONE DI AMICI

Vincenzo Di Primo ha deciso, infatti, di lanciare ai ballerini della squadra Bianca del serale di Amici 2019 una sfida: mettersi alla prova in stili a loro non congeniali. Vincenzo, Umberto e Rafael si metteranno alla prova, qualora la proposta verrà accettata dalla produzione di Amici, con coreografie di hip hop e contemporaneo. Sia Umberto che Rafael hanno accettato la proposta: vedremo cosa accadrà questa sera nel corso della nuova diretta del talent di Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA