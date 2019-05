Vincenzo Di Primo/ Riuscirà a vincere Amici 2019? Il pubblico lo promuove

Cosa succederà nella sesta puntata del Serale di Amici 18 a Vincenzo Di Primo? La sfida per la vittoria tra i ballerini sarà contro due membri della Squadra Bianca, ossia Umberto e Rafael. Il siciliano si esibirà sicuramente in diverse evoluzioni interessanti e non vorrà perdere occasione per ostentare la sua classe. Tutto ciò nonostante i recenti battibecchi con gli altri due, che vorranno far valere le ragioni del proprio team e mostrare a loro volta le loro ottime qualità. Ci sarà davvero da divertirsi per i telespettatori del fortunato talent show di Canale 5.

Vincenzo Di Primo, Squadra Blu Amici: percorso soddisfacente

Come già accennato in precedenza, finora il percorso ad Amici di Vincenzo Di Primo può essere considerato più che soddisfacente. C’è da dire che il ballerino siciliano è entrato nella scuola con un bagaglio tecnico di ottimo livello e non ha dovuto sforzarsi più di tanto per adattarsi al meglio alle varie richieste di giudici, direttori artistici, ospiti e avversari. Ha rischiato l’eliminazione nel corso della seconda serata ed è entrato in ballottaggio nella terza, ma ad oggi il suo posto all’interno del talent show non sembra a rischio. In virtù delle doti messe in mostra, il giovane appare come il favorito della categoria Ballo, ma gli altri concorrenti ovviamente non sono d’accordo e intendono dare forma alle proprie ambizioni. Di sicuro, ci saranno ancora diverse sfide da vincere per il catanese.

Riuscirà a vincere la fase finale?

Vincenzo Di Primo continua ad essere uno dei protagonisti principali della fase serale di Amici 18. Il talent show di Maria De Filippi continua a raccogliere nuove stelle del canto e del ballo da ogni angolo d’Italia e non solo. Il ballerino 21enne di Adrano, un piccolo centro in provincia di Catania, ha finora portato avanti un percorso piuttosto lineare, continuando a militare nella Squadra Blu guidata dal tenore Vittorio Grigolo e mettendosi sempre alla prova nella sua disciplina. La serata si apre con la sfida contro Umberto, nella quale Vincenzo danza in una coreografia dedicata ad un calciatore con difficoltà motorie. La sfida viene vinta con successo, ma in seguito perde contro l’altro ballerino Rafael. La situazione si fa incandescente quando il ragazzo viene continuamente criticato dalla giurata Loredana Bertè, ma viene difeso sia da Rudy Zerbi che da Alessandra Celentano. Dopo aver vinto un’infuocata sfida a tre contro Umberto e Loredana, batte anche la cantante Giordana e conclude la serata con un saldo positivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA