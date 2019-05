Vincitore circuito ballo Amici 2019/ Chi è, Rafael Quenedit o Vincenzo Di Primo?

Rafael Quenedit o Vincenzo di Primo, chi è il vincitore del circuito ballo di Amici 2019? La risposta potrebbe arrivare tra qualche ora quando, a partire dalle 21.20 circa, prenderà il via la penultima diretta di questa edizione che consegnerà al pubblico i nomi dei finalisti. Ma se questo non fosse l’unico responso di questa serata? Coloro che seguono il programma da anni sa bene che quello di questa sera potrebbe essere un appuntamento importante per i due ballerini ancora rimasti in gara. Quando alla fine della prima manche uno dei due potrebbe finire al ballottaggio, l’altro dovrà scendere in campo per guadagnarsi il titolo e la vittoria del circuito ballo di Amici 2019, sarà lo stesso anche in questa edizione del cambiamento e del regolamento mutato in corsa per volere di Loredana Bertè o dei professori? Al momento tutto lascia pensare di sì ma mai dire mai quando si tratta di Amici 2019.

LA STRATEGIA DI ALESSANDRA CELENTANO E LE PAROLE DI TIMOR STEFFENS

La sorpresa di questa edizione potrebbe riguardare proprio i due ballerini in lizza perché, alla luce del loro livello, c’è addirittura chi pensa che Rafael Quenedit e Vincenzo di Primo possano arrivare nella finale di sabato prossimo a discapito di uno dei cantanti ancora in gara (a questo punto potrebbe essere una tra Tish o Giordana Angi ad uscire). Di questo si è parlato molto in settimana visto che i due ballerini di classico sembrano aver colpito i professori di questa edizione di Amici 2019. Proprio Alessandra Celentano ha deciso di mettere in atto una strategia che possa salvare i due ballerini ma gli altri colleghi non sembravano molto d’accordo e lo stesso Timor Steffens, pur sottolineando la bravura dei due, ha rilanciato su Instagram: “Per favore, ascoltatemi meglio la prossima volta quando darò la mia opinione sui ballerini. Non mi piace dare idee sbagliate…Per tutti quelli che stanno diventando pazzi a seguito dei miei commenti su Rafael e Vincenzo… Io non ho mai detto che Rafael è il migliore! Avete bisogno di ascoltare meglio. Io sto semplicemente dicendo che Rafael è riuscito a fare grandi progressi e che è riuscito a fare una bellissima performance con la ragazza danese”. L’idea di Timor non cambia visto che Vincenzo di Primo è arrivato già molto bravo nella scuola ma non ha avuto la crescita di Rafael. Ci sarà davvero il vincitore del circuito di ballo di Amici 2019?

