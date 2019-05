Vincitore Eurovision 2019, chi è?/ L’olandese Duncan Laurence in pole

EUROVISION 2019: CHI HA VINTO LA FINALE?

Chi sarà il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2019? Nulla è scontato anche se gli scommettitori hanno già diffuso le quote secondo le quali il grande favorito resta l’olandese Duncan Laurence che gareggerà con il brano Arcade. Da giorni è considerato il vincitore annunciato. La sua quota è sempre più bassa. Quasi tutte le agenzie di scommesse, infatti, quotano la sua vittoria a 2,00. Quello dell’olandese, almeno per quanto riguarda le scommesse, è un vero dominio che, finora, non era mai stato registrato. Sarà davvero lui il vincitore dell’Eurovision che sarà decisa in parte dalle giurie e in parte dal pubblico che esprimerà la propria preferenza attraverso il televoto? Esattamente come accaduto nelle precedenti edizioni, anche quest’anno, non si potrà votare per il cantante che rappresenta il proprio paese. Ciò significa che dall’Italia non si potrà televotare per Mahmood.

VINCITORE EUROVISION 2019: LA SVEZIA STRAPPA LA VITTORIA ALL’OLANDA?

Nonostante l’olandese Duncan Laurence sia considerato da tempo già vincitore dell’Eurovision Song Contest 2019 non sono escluse sorprese. A strappare la vittoria all’Olanda potrebbe essere la Svezia con John Lundvik – Too late for love la cui vittoria è quotata dal 5.5 di 10Bet all’8.2 di Betfai. Terza è l’Australia. La vittoria di Kate Miller-Heidke – Zero gravity è quotata dall’8 di cinque agenzie al 12 di Betfair Xchange. Buone possibilità di trionfo anche per l’Italia con Mahmood che viaggia dal 12 di Betfair Sport al 19 di Bet Stars. Le sorprese potrebbero, inotre, arrivare dalla Russia che gareggia con Sergey Lazarev che presenta il brano «Scream» e dallo svizzero Luca Hänni – «She Got Me».

© RIPRODUZIONE RISERVATA