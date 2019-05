Vinicio Capossela/ Video, musica d’autore per il Primo maggio (Concerto di Taranto)

Vinicio Capossela sarà tra i protagonisti del Primo maggio 2019, ospite pronto ad esibirsi al Concerto di Taranto. L’artista è nato ad Hannover il 14 settembre de 1965 e ha debuttato vincendo già la Targa Tenco per la prima volta col suo primo disco del 1990 intitolato All’una e trentacinque, premio che poi ha ricevuto altre due volte durante la sua meravigliosa carriera. Poli-strumentista, cantautore e scrittore, è stato italiano quanto estero il suo importante successo, che è partito dalla musica ma si è fuso col teatro e la letteratura per regalare al pubblico uno spettacolo a 360 gradi che toccasse tematiche universali in una maniera unica ed irripetibile. Addirittura nella sua carriera ha firmato la scrittura di un romanzo, ha girato un film con Andrea Segre, si è dedicato ad uno spettacolo di teatro d’ombre, a radio-capitolazioni, ecc… per un curriculum che ha spiazzato tra le più varie forme d’arte. Fare un elenco dei suoi prodotti commerciali, infatti, è un’impresa: dieci album in studio, tre album live, tre raccolte, un EP, quattro film e quattro libri. Inoltre, è tra gli artisti che ha ottenuto più riconoscimenti: si ricordano infatti ben nove premi vinti, tra cui un Premio D’Andrè alla carriera.

Vinicio Capossela, Concerto di Taranto: i brani che hanno fatto la storia

La cosa per cui, però, Vinicio Capossela, ospite al Concerto di Taranto, è sicuramente più ricordato sono alcuni brani che hanno impreziosito la sua carriera, tra cui: Nella pioggia, All’una e trentacinque circa, Canzone a manovella, Scivola vai via, Che coss’è l’Amor, il Ballo di San Vito, Corre il soldato, Polpo d’Amor, Ultimo Amore e Ovunque Proteggi. Nell’ultimo anno ha pubblicato Ballate per uomini e bestie e sarà presentato dai conduttori Valentina Petrini, Valentina Correani e Andrea Rivera sul palco del concerto dell’Uno Maggio Libero e Pensante a Taranto per presentare alcuni dei suoi grandi successi e contribuire con la sua cultura anche agli spunti provenienti dalla società civile all’interno della manifestazione: sarà infatti in collegamento anche Ilaria Cucchi e ci sarà sul palco lo scrittore e vignettista Mauro Biani. Insomma non solo musica in piazza a Taranto. Ricordiamo infine che Vinicio in estate girerà con la sua arte tra l’Italia e la Svizzera precisamente tra giugno e luglio, con le date già annunciate di Verona e Bellinzona.

Video Vinicio Capossela “Il Povero Cristo”





