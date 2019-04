Vip che non danno mance, dai Ferragnez a Icardi/ I riders minacciano “Sappiamo tutto”

Chi sono i vip che non lasciano mance quando ordinano cibo a domicilio grazie alle app? A svelare i nomi che entrano a far parte di una blacklist sono i riders ovvero l’insieme di fattorini che fanno le consegne del cibo attraverso un post pubblico condiviso sulla pagina Facebook ‘Deliverance Milano‘. “Questa è la nostra ‘blacklist’, un elenco di tutte le star e i vip che regolarmente ordinano con le app e non lasciano la mancia a nessun fattorino, nemmeno in caso di pioggia!“, si legge nel messaggio in cui sono indicati alcuni nomi dei vip più famosi sia del mondo dello spettacolo che dello sport. Da Fedez e Chiara Ferragni a Fabio Rovazzi, da Leonardo Bonucci a Mauro Icardi e Wanda Nara, da Marracash a Rocco Hunt, da Gonzalo Higuain a Platinette, sarebbero questi i vip che non lascerebbero nemmeno un euro di mancia al fattorino che consegna il cibo a domicilio.

VIP CHE NON LASCIANO MANCE: I RIDERS MINACCIANO

La blacklist dei vip che non lasciano mance è destinata ad arricchirsi di nuovi nomi. I riders, infatti, fanno sapere che la lista sarà aggiornata ogni volta che un nuovo vip ordinerà il cibo e non lascerà la mancia alla consegna nonostante abbiano tutte le facoltà per farlo. Nel post di denuncia, infatti, i riders scrivono: “Inutile dire che questi personaggi famosi vivono in quartieri residenziali extralusso o nel centro delle città e che è significativo riscontrare come sia più facile ricevere la mancia se si consegna in zone popolari o in quartieri periferici, piuttosto che in distretti o in civici fighetti e più pettinati”. Infine, lanciano un messaggio chiaro e diretto dal tono “minatorio” a tutti i cantanti, calciatori, sportivi e vip vari che sono soliti farsi consegnare il cibo a domicilio usando le apposite app e non ringraziare il fattorino con la mancia: “Ricordatevi sempre una cosa clienti, entriamo nelle vostre case, vi portiamo il cibo e qualsiasi altra cosa vogliate, praticamente a tutte le ore del giorno, siamo in strada sotto la pioggia battente o sotto il sole cocente, senza assicurazione. Sappiamo tutto di voi. Sappiamo cosa mangiate, dove abitate che abitudini avete. E come lo sappiamo noi, lo sanno anche le aziende del delivery. Queste piattaforme come sfruttano noi lavoratori senza farsi alcuno scrupolo, sfruttano anche voi, speculando e vendendo i vostri dati“. Da oggi, dunque, cominceranno le mance cominceranno ad essere generose?





