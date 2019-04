Vittorio Brumotti aggredito a Monza/ Lanci di bottiglie contro l’inviato di Striscia

Un altro brutto momento per lo storico inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti. Non è la prima volta che il ciclista finisce sulle pagine di cronaca e non solo per via dei suoi servizi ma per quello che succede prima, spesso al suo arrivo in zona. Non sempre per lui e i suoi colleghi ci sono applausi e feste ma spesso si ritrovano a doversela vedere con aggressioni e pesanti minacce. Anche questa volta è successo lo stesso e quando Vittorio Brumotti si è presentato alla stazione ferroviaria di Monza con la sua bicicletta non ha ricevuto una bella accoglienza. Lui e la troupe di Striscia la Notizia si trovavano sul posto per documentarne il degrado che ormai regna sovrano ma ha ricevuto in cambio minacce, intimidazioni e una vera e propria aggressione visto che gli hanno lanciato addosso delle bottiglie e non solo.

VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO A MILANO

Secondo quanto riporta ilcittadinomb.it sembra che l’aggressione a Vittorio Brumotti e alla troupe di Striscia la Notizia sia avvenuta venerdì pomeriggio e che il servizio possa andare in onda già questa sera, nella prima puntata della settimana del tg satirico di Canale 5. A quanto pare sembra che Brumotti sia stato “salvato” dall’intervento dei vigili in presidio e dai militari dell’esercito e che sul posto siano arrivati poi anche gli agenti della Questura. Intanto, l’inviato aveva già filmato alcune riprese sia nei giardinetti antistanti la stazione che al suo interno e non solo per via della sporcizia e del degrado ma anche perché spesso la zona è frequentata da spacciatori e alcolizzati. L’inviato è stato per questo preso di mira ma non ci sono notizie di feriti. Il resto lo scopriremo, molto probabilmente, nel servizio che andrà in onda questa sera.

