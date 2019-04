Vittorio Cecchi Gori/ “Mi manca mia figlia Vittoria. Su Valeria Marini…”

«Adesso sto bene», così Vittorio Cecchi Gori a Storie Italiane dopo il recente problema di salute riscontrato. Il produttore cinematografico, nonchè ex presidente della Fiorentina, due giorni fa ha compiuto 77 anni ed ha commentato: «Quello che conta non è il numero, che è anche bello e sexy come le gambe delle donne, ma l’importante è l’età clinica: dipende da come sta una persona». Cecchi Gori ha poi parlato dei suoi due figli, Vittoria e Mario: «Vittoria sta a Miami, manca un po’: inizia a mancare veramente, vorrei tanto rivederla. Mario lo vedo spesso, è qui a Roma: lo vedo sempre, mi manca Vittoria. Vorrei incontrarla e riprendere un po’ le consuetudini di prima: se non viene lei, magari vado io in America».

VITTORIO CECCHI GORI SU VALERIA MARINI

Presente in studio Angelo Perrone, che ha sottolineato: «Quest’estate Vittorio potrebbe raggiungere Rita e Vittoria a Miami se tutto va bene. Prima di Rita Rusic, Vittorio ha avuto delle donne importanti ma la madre dei propri figli resta la unica: basti pensare che non la chiama “ex moglie” ma “la moglie”». Vittorio Cecchi Gori ha poi parlato di Valeria Marini: «Non la sento dal compleanno dello scorso anno, non l’ho mai più sentita: io con lei sono in buoni rapporti. A volte o fanno dei fotomontaggi sui giornali o si inventano altre cose, ma non c’è motivo per non essere in buoni rapporti con lei». Infine, la speranza di Perrone: «L’augurio è quello che ora si ricongiunga anche la coppia artistica di Vittorio e Rita Rusic come produttori, insieme hanno firmato tanti film di successo».

